بالفيديو.. عريس يضرب عروسه بحفل الزفاف

نورة الشهري(صدى):

أثار مقطع فيديو صادم أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشره ، لعريس يضرب عروسه بحفل الزفاف ، غضب المتابعين ، الذين عبروا عن أسفهم لتصرّف العريس خلال حفل زفافه، المتسم بالعنف بدل أن يكون رومانسياً.

وفي التفاصيل، وبعد قطع قالب الحلوى، قام الزوج بإطعام عروسه قطعة صغيرة، لتقوم بدورها بالمبادرة نفسها بطريقة ممازحة.

ومازحت العروس عريسها مرات عدة وهي تُطعمه وتُبعد يدها، ليشتاظ غضباً ويضربها على يدها بقوة، ما أثار استغرابها.