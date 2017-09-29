بالفيديو.. عريس يضرب عروسه بحفل الزفاف
أثار مقطع فيديو صادم أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشره ، لعريس يضرب عروسه بحفل الزفاف ، غضب المتابعين ، الذين عبروا عن أسفهم لتصرّف العريس خلال حفل زفافه، المتسم بالعنف بدل أن يكون رومانسياً.
وفي التفاصيل، وبعد قطع قالب الحلوى، قام الزوج بإطعام عروسه قطعة صغيرة، لتقوم بدورها بالمبادرة نفسها بطريقة ممازحة.
ومازحت العروس عريسها مرات عدة وهي تُطعمه وتُبعد يدها، ليشتاظ غضباً ويضربها على يدها بقوة، ما أثار استغرابها.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4413 ] نشر منذ 2 ساعتين
تســـــــــــــــتاهل مـا جـاهــــــــــا وأقَــــــل مِــن جِــزاهـــــا .😂😁😝😂😛.
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا هذا اولها يعرف تاليها مسوي فيها رجال لكن الله يعينها على ذا العينه .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2743 ] نشر منذ 2 ساعتين
انتبهوا يابناتنا
خلوكم رسميات في المناسبات الي مثل هذي لاتحاولون تسوون اي حركه تحسبونها مميزه
وفي الاخير ماتعرفون ردة الفعل
حركاة المداعبه واللعب لها وقتها
الامبرطوره[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 26 دقيقة
متزوجه حيوان من البدايه
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5637 ] نشر منذ 9 دقائق
والله الحيوان مصيره الخلع اذا ما ترك النفسية الخايسة صار رجال