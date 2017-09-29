  • الجمعة 29

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. عريس يضرب عروسه بحفل الزفاف

بالفيديو.. عريس يضرب عروسه بحفل الزفاف

بالفيديو.. عريس يضرب عروسه بحفل الزفاف
نورة الشهري(صدى):

أثار مقطع فيديو صادم أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشره ، لعريس يضرب عروسه بحفل الزفاف ، غضب المتابعين ، الذين عبروا عن أسفهم لتصرّف العريس خلال حفل زفافه، المتسم بالعنف بدل أن يكون رومانسياً.

وفي التفاصيل، وبعد قطع قالب الحلوى، قام الزوج بإطعام عروسه قطعة صغيرة، لتقوم بدورها بالمبادرة نفسها بطريقة ممازحة.

ومازحت العروس عريسها مرات عدة وهي تُطعمه وتُبعد يدها، ليشتاظ غضباً ويضربها على يدها بقوة، ما أثار استغرابها.


الوسوم:, , , ,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4413 ] نشر منذ 2 ساعتين

تســـــــــــــــتاهل مـا جـاهــــــــــا وأقَــــــل مِــن جِــزاهـــــا .😂😁😝😂😛.

[ عدد التعليقات: 2743 ] نشر منذ 2 ساعتين

انتبهوا يابناتنا
خلوكم رسميات في المناسبات الي مثل هذي لاتحاولون تسوون اي حركه تحسبونها مميزه
وفي الاخير ماتعرفون ردة الفعل
حركاة المداعبه واللعب لها وقتها

[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 26 دقيقة

متزوجه حيوان من البدايه

[ عدد التعليقات: 5637 ] نشر منذ 9 دقائق

والله الحيوان مصيره الخلع اذا ما ترك النفسية الخايسة صار رجال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *