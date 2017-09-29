الصحة العالمية: شركات صناعة التبغ تضلل العامة

جنيف(صدى):

أوصت منظمة الصحة العالمية الحكومات أمس الخميس، برفض خطة لشركة التبغ فيليب موريس إنترناشيونال لإقامة مؤسسة من أجل عالم خال من التدخين.

وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان ” صناعة التبغ والمجموعات الرائدة فيها تضلل العامة بشأن المخاطر المرتبطة بمنتجات التبغ “.

وأوضحت ” مثل هذا السلوك المضلل مستمر اليوم مع قيام شركات، بينها فيليب موريس إنترناشيونال، بتسويق منتجات التبغ بطرق تشير على نحو مضلل إلى أن بعض منتجات التبغ أقل ضررا من الأخرى “.

وأكدت ” منظمة الصحة العالمية لن تدخل في شراكة مع المؤسسة. الحكومات يجب ألا تدخل في شراكة مع المؤسسة ومجتمع الصحة العامة يجب أن يحذو هذا الحذو “.