سبب جديد يمنع المرأة من قيادة السيارة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت مصادر نسائية أنه بالرغم من حالة الارتياح التي غمرتهم بصدور الأمر السامي بتعديل نظام المرور بما يسمح يقيادة المرأة للسيارة داخل المملكة إلا أن حالة من التخوف سرت في أوساط نسائية بسبب وجود مانع آخر قد يحول بين الكثير منهن وبين القيادة وهو القيد الموجود في الباب الرابع من النظام ، والذي يمنع ارتداء العدسات اللاصقة أثناء القيادة.

وأثارت مغردات الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عن إمكانية تعديل الباب الرابع في نظام المرور ولائحته التنظيمية، خاصة النص الذي يمنع ارتداء “ العدسات اللاصقة ” أثناء القيادة.

واعتبرن أن يكون الباب الرابع في نظام المرور ولائحته التنظيمية، الباب الأكثر تأثرًا بالتغيير عقب قرار السماح بقيادة المرأة بعد أن كان نظام المرور السعودي خاليًا من نون النسوة، الذي يمنع ارتداء “ العدسات اللاصقة ” أثناء القيادة، وإتمام الـ18 من العمر للحصول على رخصة القيادة الخصوصية.

وتحدد المادة الـ36 إتمام 18 عامًا لحمل رخصة قيادة خاصة، و20 عامًا للعمومية، واجتياز اختبار القيادة وسداد رسوم إصدار الترخيص، والمخالفات المرورية، واشتراط حمل الهوية الوطنية، واجتياز الاختبار النظري، وعدم استخدام “ النظارات الطبية ” و ” العدسات اللاصقة ” ، إضافة إلى شروط أخرى.