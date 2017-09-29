تفاصيل منع الزيارة عن مؤلف النشيد الوطني
أوضح نجل مؤلف النشيد الوطني الشاعر إبراهيم خفاجي عن تفاصيل وأسباب الانتكاسة الصحية التي تعرض لها مؤخراً وتطورات حالته،
ولفت ثامر خفاجي إلى أن والده يرقد منذ أربعة أيام بمدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة بسبب أمراض القولون والقرحة والنزيف الداخلي.
وأوضح أن الفريق الطبي المعالج لحالة والده منع الزيارة عنه بسبب تدهور حالته الصحية، موضحاً أن اشتداد المرض على والده تسبب في حدوث نزيف داخلي له نقل بسببها من منزلهم بحي العزيزية عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.
كما أشار إلى أن والده تعرض إلى نوبتين في القلب خلال تنويمه بالمستشفى؛ الأمر الذي استدعى نقله إلى مدينة الملك عبدالله الطبية ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي ومنع الزيارة عنه.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4421 ] نشر منذ 8 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يشفيه ويحفظه ويعافيه .
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اللــهم آمـــــــــــــين يـارب العــالمــين .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1058 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يشفية ويرفع عنة
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 445 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم إشفه وعافه وألطف بحاله إنك رؤوف رحيم.
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1541 ] نشر منذ 1 ساعة
ياحياتي😢 … الله يشفيه ويقومه بالسلامه.. الغريب ان مااحد قد جاب عنو خبر او مقابله يعني الرجال له انجاز عظيم المفروض نكون كلنا نعرفو … للاسف اول مره اشوفه .. الله يعطيه طولة العمر والصحة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13197 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله يشفيه و يعافيه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34520 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله يشفيه ويعافيه منما اصابه ,, آمين ,,
.. اهلاً باالأخت ناقده ومتابعه .. عوداً حميداً ، ياهلا ,,
,, باالنسبه لـ براهيم خفاجي ، فهو لايخفى على أحد ، هو رفيق الفنانين منذ أمدٍ بعيد ، وسبق ان أجريت معه مقابلات تلفزيونيه ( التلفزيون السعودي القناة الأولى ) ، وفي الإذاعه ، منذ زمن بعيد ولعدة مرات , وكذالك على قناة إم بي سي وروتانا ، عدة مرات شاهدتها على إم بي سي ,, وخاصة بعد رحيل طلال مداح ، رحمه الله ، أجريت المقابلات معه ومع عددٍ كثير من الفنانين والشعراء وكتّاب الصحف ، ويكون محور المحادثات براهيم خفاجي وما قدمه من بداياته من اشعار ، ومنها النشيد الوطني وتلحينه ,,
,, ارجو ان اعطيتكِ عنه معلومه ولو بسيطه ,, وأكرر الترحيب بجنابك العزيز ,, ياهلا ,,
ابوسامر[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 43 دقيقة
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1541 ] نشر منذ 20 دقيقة
ابو محمد تسلم وماقصرت على الترحيب الجميل😍 كويس لسه فاكريني ههههههه
كثر خيرك يااخوي على المعلومات .. 🌷