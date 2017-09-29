تفاصيل منع الزيارة عن مؤلف النشيد الوطني

نايف السالم(صدى):

أوضح نجل مؤلف النشيد الوطني الشاعر إبراهيم خفاجي عن تفاصيل وأسباب الانتكاسة الصحية التي تعرض لها مؤخراً وتطورات حالته،

ولفت ثامر خفاجي إلى أن والده يرقد منذ أربعة أيام بمدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة بسبب أمراض القولون والقرحة والنزيف الداخلي.

وأوضح أن الفريق الطبي المعالج لحالة والده منع الزيارة عنه بسبب تدهور حالته الصحية، موضحاً أن اشتداد المرض على والده تسبب في حدوث نزيف داخلي له نقل بسببها من منزلهم بحي العزيزية عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.

كما أشار إلى أن والده تعرض إلى نوبتين في القلب خلال تنويمه بالمستشفى؛ الأمر الذي استدعى نقله إلى مدينة الملك عبدالله الطبية ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي ومنع الزيارة عنه.