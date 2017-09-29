سيدات يستثمرن في ورش ومغاسل السيارات النسائية

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت مجموعة من سيدات الأعمال في الغرفة التجارية بالرياض عن عزمها إطلاق مبادرة لحصر الوظائف والفرص الاستثمارية في القرار السامي القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

وقالت رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة الرياض ابتسام الباحوث: ” نحن في صدد إطلاق مشروع مع سيدات الأعمال للاستثمار في القرار السامي بعد تحديد الفرص الممكنة خلال شهر كحد أقصى من الآن ” ، وفقاً لجريدة ” الرياض “.

ولفتت الباحوث إلى أن فرص الاستثمار ستتنوع في بحث إمكانية فتح مدارس خاصة لتعليم القيادة للسيدات، من خلال الاستفادة من الكوادر النسائية السعودية اللاتي لهن خبرة في القيادة لتدريب بنات جلدتهن، كما ستكون في إطلاق وظائف في القطاع الخاص، والاستثمار في ورش السيارات للسيدات، ومغاسل خاصة لسيارات السيدات، وخلاف ذلك.