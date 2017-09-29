سيدات يستثمرن في ورش ومغاسل السيارات النسائية
أعلنت مجموعة من سيدات الأعمال في الغرفة التجارية بالرياض عن عزمها إطلاق مبادرة لحصر الوظائف والفرص الاستثمارية في القرار السامي القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.
وقالت رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة الرياض ابتسام الباحوث: ” نحن في صدد إطلاق مشروع مع سيدات الأعمال للاستثمار في القرار السامي بعد تحديد الفرص الممكنة خلال شهر كحد أقصى من الآن ” ، وفقاً لجريدة ” الرياض “.
ولفتت الباحوث إلى أن فرص الاستثمار ستتنوع في بحث إمكانية فتح مدارس خاصة لتعليم القيادة للسيدات، من خلال الاستفادة من الكوادر النسائية السعودية اللاتي لهن خبرة في القيادة لتدريب بنات جلدتهن، كما ستكون في إطلاق وظائف في القطاع الخاص، والاستثمار في ورش السيارات للسيدات، ومغاسل خاصة لسيارات السيدات، وخلاف ذلك.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13187 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا مشروع ناجح جدا واهم شي يتم تعيين السعوديات في التدريب على قيادة السياره ولا مانع من الاستعان بكبار السن من الشيبان المتقاعدين امثالي
بالنسبه للورش والمغاسل فيجب ان تكون مثل الصالات مغلقه لكي تأخذ الزبونه راحتها وهي تنتظر سيارتها في الورشه او المغسله ويا ليت يكون في مكان مخصص لتدخين الشيشه لهن اثناء الانتضار
لو تم هذا المشروع سيكون مربح بشكل رهيب لان النساء نظيفات ويحبون تكون سيارتهن نظيفه و ممكن تجي الوحده منهن مرتين وثلاث مرات لتغسيل سيارتها في المغسله يوميا
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4383 ] نشر منذ 44 دقيقة
مِــن قَــــد كِــــــــــن قــام ســــوقكِـــــــــن .😳🚗🚘🚙🚕◅◅◅🚑.