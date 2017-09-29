الصحة والتعليم تؤجلان صرف العلاوة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن وزارة الصحة علقت صرف علاوة العام (1439ھـ) لمنسوبیھا بعدما كان مقرراً إيداعها مع راتب شھر محرم الجاري، فيما تأخرت إدارات التعليم في اعتماد صرف العلاوة مع الراتب للمعلمين كما وعدت في وقتٍ سابق.

وتوقعت المصادر أن تصرف العلاوة مع راتب شهر صفر القادم، لافتةً إلى أن سبب تراجع الوزارة يعود لبعض الإجراءات المالية، حيث دعت مديرياتها إلى ضرورة تعميد محاسبي الرواتب بسرعة وإعداد وطباعة مسير الرواتب لمنسوبيهم عن شهر محرم دون إضافة العلاوة السنوية.

ولفتت إلى أن الإدارات التعليمية لم تعتمد صرف العلاوة السنوية مع شهر محرم رغم تأكيدات وزارة التعليم استحقاق الموظفين والمستخدمين والعاملين على بند الأجور وشاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف التعليمية في التعليم العالي بوزارة التعليم للعلاوة السنوية.

كانت الوزارتان قد قررتا في وقت سابق صرف العلاوة السنوية مع راتب شهر محرم.

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