الصحة والتعليم تؤجلان صرف العلاوة
كشفت مصادر أن وزارة الصحة علقت صرف علاوة العام (1439ھـ) لمنسوبیھا بعدما كان مقرراً إيداعها مع راتب شھر محرم الجاري، فيما تأخرت إدارات التعليم في اعتماد صرف العلاوة مع الراتب للمعلمين كما وعدت في وقتٍ سابق.
وتوقعت المصادر أن تصرف العلاوة مع راتب شهر صفر القادم، لافتةً إلى أن سبب تراجع الوزارة يعود لبعض الإجراءات المالية، حيث دعت مديرياتها إلى ضرورة تعميد محاسبي الرواتب بسرعة وإعداد وطباعة مسير الرواتب لمنسوبيهم عن شهر محرم دون إضافة العلاوة السنوية.
ولفتت إلى أن الإدارات التعليمية لم تعتمد صرف العلاوة السنوية مع شهر محرم رغم تأكيدات وزارة التعليم استحقاق الموظفين والمستخدمين والعاملين على بند الأجور وشاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف التعليمية في التعليم العالي بوزارة التعليم للعلاوة السنوية.
كانت الوزارتان قد قررتا في وقت سابق صرف العلاوة السنوية مع راتب شهر محرم.
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🇸🇦 myad 🇸🇦[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 5 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل
🇸🇦 myad 🇸🇦[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 5 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4399 ] نشر منذ 2 ساعتين
بـراحتكـم لا تِســتَعجِلون عِنــدَنا فـلــوس كثــير مَحـنا بِحاجَتـها .😠😥😢😓😭.
الامبرطوره[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 2 ساعتين
بدل اثر راجعي ما صرفو شي لنا الصحه
الكاتب[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل
نغمه جديده لم نعهدها من قبل
فيصل[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنى الله ونعم الوكيل
المعتصم بالله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا ونعم الوكيل. . هذا الخداع بعينه. ..ودغدغة المشاعر. ..ريثما تتم بعض الأمور !!( يخاعدون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا انفسهم وما يشعرون )
بدر طارق[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان مغير الاحوال صرنا ننتظر العلاوة وكأنها مكرمة،
جميل[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 59 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل خير أن شاء الله
ابو عابد[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 57 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 866 ] نشر منذ 30 دقيقة
ايش دخل التعليم والصحة بالموضوع هذه العلاوة المسؤولة عنها وزارة المالية يعني بتضحكوا على الناس فعلا صرنا مهزلة
مواطن[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 9 دقائق
احس ان الشعب ينزرف
فيه ناس تستغفل الشعب