المملكة تدخل عالم دور السينما وفق الضوابط الشرعية.. والجبير: نحن نبني أوبرا

حمود العنزي(صدى):

ذكرت مصادر أن الهيئة العامة للترفيه اقتربت من إنشاء أول دور سينما في المملكة.

وأوضحت المصادر أن السينما سيتم تنفيذها وفق مواصفات ومقاييس دور السينما العالمية، حتى تكون منفذ ترفيهي للمواطن والمقيم.

وأضافت أن السينما ستكون وفق الضوابط الشرعية والعادات والتقاليد، بحيث لايسمح فيها بالاختلاط بين الجنسين.

ولففت المصادر إلى أن النجاح الكبير لحفلات اليوم الوطني أكد تعطش الشباب السعودي للترفيه، وهو ما جعل ذلك حافزاً لهيئة الترفيه لإنشاء السينما.

وكان رئيس هيئة الترفيه أحمد الخطيب قال في شهر أبريل الماضي، إن المملكة ستفتح دور سينما وستبني دار أوبرا عالمية يومًا ما، مشيرًا إلى أن الذين انتقدوا الإصلاحات يدركون تدريجيًّا أن معظم المواطنين -وأغلبهم تحت سن الثلاثين- يرغبون في هذه التغييرات.

يذكر أيضاً أن وزير الخارجية عادل الجبير قد صرح في وقت شابق من الأسبوع الماضي لوكالة “ بلومبيرج ” ، بأن المملكة ستبني “ أوبرا ” ، وذلك ضمن رؤية 2030.

وقال الجبير في حديثه ” لم يكن لدينا الترفيه، الآن لدينا الحفلات الموسيقية، لدينا المسرح، ونحن نبني أوبرا ”.