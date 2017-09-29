بارزاني يتراجع ويعلن استعداده تأجيل الانفصال

بغداد(صدى):

أفادت مصادر مطلعة أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، أبلغ نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، أمس، استعداده للتجاوب مع المبادرة التي طرحها الأخير لاحتواء الأزمة المتصاعدة بين بغداد وأربيل، على خلفية استفتاء الاستقلال الذي أجراه الإقليم منفرداً الاثنين الماضي.

وأرسل بارزاني رداً مكتوباً على المبادرة، أبدى فيه استعداده ” للتريث حتى عامين، نتواصل فيهما عبر حوار بناء ممتد لمناقشة كل الملفات والقضايا التي تجعل منا معاً شريكين في بناء المستقبل لشعبينا، من دون أن نفرض الأمر الواقع على أي منطقة ” ، في إشارة إلى المناطق المتنازع عليها، وضمنها كركوك، التي عرضت مبادرة علاوي الاحتكام إلى الدستور بشأنها، وفقاً لـ ” الشرق الأوسط “.