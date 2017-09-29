بارزاني يتراجع ويعلن استعداده تأجيل الانفصال
أفادت مصادر مطلعة أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، أبلغ نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، أمس، استعداده للتجاوب مع المبادرة التي طرحها الأخير لاحتواء الأزمة المتصاعدة بين بغداد وأربيل، على خلفية استفتاء الاستقلال الذي أجراه الإقليم منفرداً الاثنين الماضي.
وأرسل بارزاني رداً مكتوباً على المبادرة، أبدى فيه استعداده ” للتريث حتى عامين، نتواصل فيهما عبر حوار بناء ممتد لمناقشة كل الملفات والقضايا التي تجعل منا معاً شريكين في بناء المستقبل لشعبينا، من دون أن نفرض الأمر الواقع على أي منطقة ” ، في إشارة إلى المناطق المتنازع عليها، وضمنها كركوك، التي عرضت مبادرة علاوي الاحتكام إلى الدستور بشأنها، وفقاً لـ ” الشرق الأوسط “.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13190 ] نشر منذ 3 ساعات
لن يستفيد الاكراد من الانفصال عن العراق لان دولتهم ستكون محاصره برا وجوا ومن دول الجوار مثل تركيا والعراق و سوريا وايران الا اذا انظم اكراد ايران لاكراد العراق وبالتالي سيكون لهم منفذ عن طريق اذربيجان وبالتالي يستطيعون الاكراد استعمال المنفذ البحري في اذربيجان والا لن يستفيدو من الانفصال ولكن ان حصل اتفاق مع اي دوله من دول الجوار ليصبح ليدهم منفذ على البحر عبر اراضي اي دوله من دول الجوار فهنا ممكن ينجح الانفصال ويكون للاكراد دولتهم المستقله اللي هي تسمى كردستان الكبر حسب اتفاقيه 1813 م حسب ما توضحه الخريطه لمناطق الاكراد
محلل سياسي[ عدد التعليقات: 919 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو اقليم كردستان اعطت امتيازات لشركات امريكية واروبية في مجال النفط عموما خاصة في كركوك الغنية بالنفط لايدة كل هذه الدول قرار الاستفتاء بالاستقلال لان همهم مصالحهم الاقتصادية ودافعت عن قرار الاستقلال في الامم المتحدة والدنيا مصالح كما يقول المثل لاتوجد هناك عدوات وصدقات دائمة بل هناك مصالح مشتركة
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4399 ] نشر منذ 22 دقيقة
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