أول عروس تشترط سيارة وتمكينها من القيادة في عقد الزواج
أثارت صورة لوثيقة عقد زواج حديث جدلاً واسعاً لتضمنها شرطاً بإلزام الزوج بشراء سيارة موديل 2017 للعروس مع تمكينها من القيادة، وذلك بعد أيام من صدور الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.
وأوضحت الصورة وثيقة الزواج وقد أدرجت فيها 4 شروط في مقدمتها بيت مستقل للزوجة وسيارة باسمها موديل 2017، إلى جانب تمكينها من إكمال دراستها الجامعية، وعدم منعها من الوظيفة أو قيادة السيارة.
واعتبر بعض المتابعين أن الأمر طبيعي وحق مشروع للزوجة، فيما رأى آخرون أن الشروط مبالغ فيها.
إقرأ أيضاً: مأذون: يمكن للعروس اشتراط حصولها على سيارة في عقد الزواج
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20096 ] نشر منذ 2 ساعتين
بكرة يندمون ويتراجعون
في ناس معنده حتى سيارة
شلون يجيب لحضرتك سيارة
سبق وحطيتن شروط
مالها داعي
تبي واحد يشبهه مهند الممثل التركي
وعنده مكتب وسكرتير خاص
وفله
وشفتوا النتيجة
القطار توكل ع الله وراااح
وأنتن قعدتن في حلوق اهلكم
ومهند ماجاء
فخلي عنك التشرط انتي واياها واحمدي ربك لاسمعتي جرس بيتكم يدق
وعريس الغفله عند الباب
اعرسي وعيني خير
لاجاء العريس جاء كل شي🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20096 ] نشر منذ 2 ساعتين
ويخوفي وهذي ثالث مره اقولها
إن الشباب يتعقدون ويعزفون عن الزواج
ويصير كل واحد يدور له اجنبية يتزوجها🤔
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 611 ] نشر منذ 2 ساعتين
دام العريس قادر مافيه شي ومبروك واذاكان العريس منتف عاد الله يعينه يبيع سيارته ويشتريلها سياره ويخليها توصله الدوام الحياة تعاون بالتوفيق
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5632 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله كفو بنت رجال من البداية اللي أوله شرط اخره نور اللي معه يدفع الشروط واللي طفران يقعد عند امه يبرها ويبتعد عن السربتة
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9485 ] نشر منذ 1 ساعة
سخيفةة هي وشرطهاا 🙂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4886 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه😊خفه وقله عقل الله لايبلانا المسكين يادوب يوفر مهرك ومسكنك تبين سياره كمان؟😁
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20096 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله
صار الولد الي يقعد عند أمه
أجل البنت تقعد عند مين🤔
ياحليلك ياالولد بتقعد عند هلك وتعنس😭
القرشي[ عدد التعليقات: 1805 ] نشر منذ 46 دقيقة
اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين
ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13178 ] نشر منذ 42 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
حلو هذا شي متوقع
الان البنات اللي رافضات الزواج سيقبلون عليه بشرط يكون المهر سياره والسماح لها بالقياده متى ما ارادت
المشكله في نوعية السياره . فأن كانت كيا او كورلا او هونداي ماشي الحال ممكن شرائها ولكن ان طلبت من السيارات الفخمه من يقدر عليها
اتصور الان ان معشر الشباب سيجلسون في بيوت اهليهم وستقبل الفتاه بكبار السن لقدرتهم على تنفيذ طلبات الفتيات .
اللهم لك الحمد والشكر وهذه فرصه ثمينه لي و لامثالي في التخلص من المدرعات واستبدالهم بسيارات جديده . الله يطول في عمر ابو فهد و ولي عهده الامين اللي سمحوا للمرأة بقياده السياره
فرصه لنا نحن معشر الشيبان لنجدد فراشنا ونتخلص من العجائز اللي عندنا
الله يرزقني بكيا او كورلا رخيصه
علي ..[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 25 دقيقة
عادي من حقها تشترط الشرط الي تبيه ومن حق العريس الرفض والبحث عن امرأة اخرى توافق على عدم السواقة