أول عروس تشترط سيارة وتمكينها من القيادة في عقد الزواج

نورة الشهري(صدى):

أثارت صورة لوثيقة عقد زواج حديث جدلاً واسعاً لتضمنها شرطاً بإلزام الزوج بشراء سيارة موديل 2017 للعروس مع تمكينها من القيادة، وذلك بعد أيام من صدور الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

وأوضحت الصورة وثيقة الزواج وقد أدرجت فيها 4 شروط في مقدمتها بيت مستقل للزوجة وسيارة باسمها موديل 2017، إلى جانب تمكينها من إكمال دراستها الجامعية، وعدم منعها من الوظيفة أو قيادة السيارة.

واعتبر بعض المتابعين أن الأمر طبيعي وحق مشروع للزوجة، فيما رأى آخرون أن الشروط مبالغ فيها.

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