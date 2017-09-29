مأذون: يمكن للعروس اشتراط حصولها على سيارة في عقد الزواج

عبد العزيز القثامي(صدى):

أكد المأذون علي العطوي بمدينة الطائف أن من حق المرأة اشتراط تأمين مركبة لها؛ على من يتقدم للزواج منها، كأحد شروط الزواج.

ولفت العطوي إلى أن اشتراط تأمين المركبة من الأمور المباحة.

وأشار إلى أن الاشتراطات المحرمة غير مسموح بتسجيلها في عقود الزواج، على أن يتولى المأذون كتابة سبب الرفض في العقد.