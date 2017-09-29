  • الجمعة 29

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مأذون: يمكن للعروس اشتراط حصولها على سيارة في عقد الزواج

مأذون: يمكن للعروس اشتراط حصولها على سيارة في عقد الزواج

مأذون: يمكن للعروس اشتراط حصولها على سيارة في عقد الزواج
عبد العزيز القثامي(صدى):

أكد المأذون علي العطوي بمدينة الطائف أن من حق المرأة اشتراط تأمين مركبة لها؛ على من يتقدم للزواج منها، كأحد شروط الزواج.

ولفت العطوي إلى أن اشتراط تأمين المركبة من الأمور المباحة.

وأشار إلى أن الاشتراطات المحرمة غير مسموح بتسجيلها في عقود الزواج، على أن يتولى المأذون كتابة سبب الرفض في العقد.


الوسوم:, , ,

10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1805 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم … حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى .

اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين

ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين .

[ عدد التعليقات: 725 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله احسن شى يمرضون اولادها توديهم المستشفى اذا ابوهم مو مو جود وكانوا مسا فرين مات وجها قضا وقدر تجلس مرميه بالبر والله مصيبه واحسن من خلوة السا ئق بالحريم وصرف فلوس مرتب عليه المهم الى يخطب ما يكون عليها قسا يم بعدين ما يقدر يضمها بالكرت

[ عدد التعليقات: 4886 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوه الا بالله يادوب يلقون مهرها والحين السياره من ضمن الشروط؟؟ الله يكون بعونهم😊😁

[ عدد التعليقات: 5632 ] نشر منذ 1 ساعة

طالما انه حسب شرع الله من حقها طبعاً

[ عدد التعليقات: 4886 ] نشر منذ 52 دقيقة

شرع الله معروف اما سياره جديده ذي؟ ومو حلوه مع احترامي وش يبي فيهاتوديه مثلا مشاوير والاتصير تاكسي له😊هو يقدر يوديها ويجيبهاويقوم فيهابس العرب مدحدرين وبمنعطف خطير مره الامن رحم ربي😊

[ عدد التعليقات: 9485 ] نشر منذ 35 دقيقة

شرع الله ماقال اشترطو سيارات 😂😂😂
اذا وافق هواهم شي حطوه من الشرع 👎👎👎

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *