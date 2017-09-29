مأذون: يمكن للعروس اشتراط حصولها على سيارة في عقد الزواج
أكد المأذون علي العطوي بمدينة الطائف أن من حق المرأة اشتراط تأمين مركبة لها؛ على من يتقدم للزواج منها، كأحد شروط الزواج.
ولفت العطوي إلى أن اشتراط تأمين المركبة من الأمور المباحة.
وأشار إلى أن الاشتراطات المحرمة غير مسموح بتسجيلها في عقود الزواج، على أن يتولى المأذون كتابة سبب الرفض في العقد.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20096 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههه هههههههههه
مودك أءمن لعمتي أمها مركبة بعد🤗
سبحان الله
للطوارئ
محد يدري وش يصير ف الدنيا😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20096 ] نشر منذ 3 ساعات
ومبسوطه الأخت ف الصوره فوق
👍
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20096 ] نشر منذ 3 ساعات
ياحليلك ي راااع الددسن
وينك مالك حس
ليكون العراااااوي متعطله اليوم🤗🤗🤗
القرشي[ عدد التعليقات: 1805 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم … حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى .
اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين
ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين .
مغرد[ عدد التعليقات: 725 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله احسن شى يمرضون اولادها توديهم المستشفى اذا ابوهم مو مو جود وكانوا مسا فرين مات وجها قضا وقدر تجلس مرميه بالبر والله مصيبه واحسن من خلوة السا ئق بالحريم وصرف فلوس مرتب عليه المهم الى يخطب ما يكون عليها قسا يم بعدين ما يقدر يضمها بالكرت
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20096 ] نشر منذ 2 ساعتين
يخوفي إن الشباب يعزفون عن الزواج
ويصير يروح يدور له اجنبيه🤔
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4886 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوه الا بالله يادوب يلقون مهرها والحين السياره من ضمن الشروط؟؟ الله يكون بعونهم😊😁
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5632 ] نشر منذ 1 ساعة
طالما انه حسب شرع الله من حقها طبعاً
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4886 ] نشر منذ 52 دقيقة
شرع الله معروف اما سياره جديده ذي؟ ومو حلوه مع احترامي وش يبي فيهاتوديه مثلا مشاوير والاتصير تاكسي له😊هو يقدر يوديها ويجيبهاويقوم فيهابس العرب مدحدرين وبمنعطف خطير مره الامن رحم ربي😊
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9485 ] نشر منذ 35 دقيقة
شرع الله ماقال اشترطو سيارات 😂😂😂
اذا وافق هواهم شي حطوه من الشرع 👎👎👎