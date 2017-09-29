” الملك يأمر بنظام ضد التحرش ” هاشتاج يتصدر تويتر

سالم المطيري(صدى):

استقبل المغردون على مواقع التواصل الاجتماعى، المرسوم الملكى من خادم الحرمين الشريفين ” سلمان بن عبد العزيز ” عبد العزيز، بنوع من القبول والاستحسان، والذى ينص على إعداد قانون لمكافحة التحرش فى المملكة، تزامنا مع قرار قيادة المرأة للسيارة والحق فى إصدار الرخصة، وأطلقوا هاشتاج بعنوان ” #الملك يامر بنظام ضد التحرش ” .

واعتبره الداعية سليمان الطريفي أنه ” قرار مهم وموفق، (حفظ العرض) من الضرورات الخمس التي جاء الدين بحفظها وهذا القانون سيحقق هذا المقصد بإذن الله ” .

وأكد المحامي عبدالرحمن اللاحم ‏: ” تسارع وقفزات إصلاحية نحو ترسيخ دولة القانون في الدولة السعودية الفتية الجديدة لأن الوقت لا ينتظر ” .

ورأى المحامي علي البكيري‫: ” يحتاج من سيقوم بإعداد النظام إلى اقتراح نصوص صارمة ومغلظة فيما يتعلق بالعقوبات ” .

وأوضح الكاتب والمستشار الاقتصادي برجس البرجس: “‏ التحرش هو أي أَذى جسدي أو شفوي أو تشويه سمعة أو الحديث عن شرف الناس، والتحرش (بالنساء والرجال)، هذا يعني “نظام ” .

وأضاف: ” التحرش بالأسواق والعمل والممشى وبرامج التواصل الاجتماعي، والتحرش جسدي ولفظي وأيضاً استغلال ضعف الطرف الآخر ” .

‏ومن ناحيته، أضاف الكاتب الصحفي سعد الدوسري: ” هكذا، تضع السعودية اللبنة الأهم في فرض احترام حقوق المرأة، على كل من لا يحترم نفسه ” .

‏‏ورأى فيصل بن تركي بن فيصل أن ” أنسب عقوبة للتحرش (التشهير) باسمه وصورته في الجرايد، تخليه يفكر مليون مرة قبل لا يتحرش ” .

وأضاف الإعلامي الرياضي محمد البكيري: ” #الملك يامر بنظام ضد التحرش وقد أعذر من أنذر. لكل من كان يعتقد أن التطاول على أعراض الناس سهل ” .

وقالت هيلة المشوح ‏: ” ملك الحزم ينتصر مرة أخرى للنساء والأطفال من جرائم المتحرشين! من لم تردعه أخلاق ودين فسوف تردعه القوانين! البشائر تنهال كالغيث من سحابة سلمان الحزم ” .

وقال الناقد الرياضي عبدالعزيز الغيامة ” ‏دولة القانون ماضية في ترسيخ الأمن والأمان وفرض الاحترام بين الجميع. في هذا الوطن.. لا مكان للمتحرشين.. للعابثين ” .

وأضاف الإعلامي الرياضي ناصر الغربي ‏” قرار #الملك يامر بنظام ضد التحرش يؤكد الحزم والعزم لمن تسول له نفسه إلحاق الأذى بأهلنا.. أتمنى أن يتضمن التشهير بالمتحرش وعلى حسابه ” .

ورأى أبو عبدالإله‏: ” قانون لمنع التحرش، متزامن مع قيادة المرأة.. السعودية تقفز للعالم الأول بخطوات واثقة.. أحسن قرار حتى من السواقة ” .

وأضاف محمد محفوظ: ” ‏الذئاب البشرية ‏التي عاثت قلة أدب لابد من إيقافها وعقابها شكراً مليكنا أبو فهد والحمد لله سنرى هذا النظام خلال ٦٠ يوماً ” .

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وأضاف علي الشهري ‏: ” قرار كنت أنتظره ومتوقعه، المرأة إنسانة مستقلة وحرة وليست سلعة أو غاية، كرمها الله وكرمها ديننا الحنيف، مبروك أخيراً ” .