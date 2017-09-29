” الملك يأمر بنظام ضد التحرش ” هاشتاج يتصدر تويتر
استقبل المغردون على مواقع التواصل الاجتماعى، المرسوم الملكى من خادم الحرمين الشريفين ” سلمان بن عبد العزيز ” عبد العزيز، بنوع من القبول والاستحسان، والذى ينص على إعداد قانون لمكافحة التحرش فى المملكة، تزامنا مع قرار قيادة المرأة للسيارة والحق فى إصدار الرخصة، وأطلقوا هاشتاج بعنوان ” #الملك يامر بنظام ضد التحرش ” .
واعتبره الداعية سليمان الطريفي أنه ” قرار مهم وموفق، (حفظ العرض) من الضرورات الخمس التي جاء الدين بحفظها وهذا القانون سيحقق هذا المقصد بإذن الله ” .
وأكد المحامي عبدالرحمن اللاحم : ” تسارع وقفزات إصلاحية نحو ترسيخ دولة القانون في الدولة السعودية الفتية الجديدة لأن الوقت لا ينتظر ” .
ورأى المحامي علي البكيري: ” يحتاج من سيقوم بإعداد النظام إلى اقتراح نصوص صارمة ومغلظة فيما يتعلق بالعقوبات ” .
وأوضح الكاتب والمستشار الاقتصادي برجس البرجس: “ التحرش هو أي أَذى جسدي أو شفوي أو تشويه سمعة أو الحديث عن شرف الناس، والتحرش (بالنساء والرجال)، هذا يعني “نظام ” .
وأضاف: ” التحرش بالأسواق والعمل والممشى وبرامج التواصل الاجتماعي، والتحرش جسدي ولفظي وأيضاً استغلال ضعف الطرف الآخر ” .
ومن ناحيته، أضاف الكاتب الصحفي سعد الدوسري: ” هكذا، تضع السعودية اللبنة الأهم في فرض احترام حقوق المرأة، على كل من لا يحترم نفسه ” .
ورأى فيصل بن تركي بن فيصل أن ” أنسب عقوبة للتحرش (التشهير) باسمه وصورته في الجرايد، تخليه يفكر مليون مرة قبل لا يتحرش ” .
وأضاف الإعلامي الرياضي محمد البكيري: ” #الملك يامر بنظام ضد التحرش وقد أعذر من أنذر. لكل من كان يعتقد أن التطاول على أعراض الناس سهل ” .
وقالت هيلة المشوح : ” ملك الحزم ينتصر مرة أخرى للنساء والأطفال من جرائم المتحرشين! من لم تردعه أخلاق ودين فسوف تردعه القوانين! البشائر تنهال كالغيث من سحابة سلمان الحزم ” .
وقال الناقد الرياضي عبدالعزيز الغيامة ” دولة القانون ماضية في ترسيخ الأمن والأمان وفرض الاحترام بين الجميع. في هذا الوطن.. لا مكان للمتحرشين.. للعابثين ” .
وأضاف الإعلامي الرياضي ناصر الغربي ” قرار #الملك يامر بنظام ضد التحرش يؤكد الحزم والعزم لمن تسول له نفسه إلحاق الأذى بأهلنا.. أتمنى أن يتضمن التشهير بالمتحرش وعلى حسابه ” .
ورأى أبو عبدالإله: ” قانون لمنع التحرش، متزامن مع قيادة المرأة.. السعودية تقفز للعالم الأول بخطوات واثقة.. أحسن قرار حتى من السواقة ” .
وأضاف محمد محفوظ: ” الذئاب البشرية التي عاثت قلة أدب لابد من إيقافها وعقابها شكراً مليكنا أبو فهد والحمد لله سنرى هذا النظام خلال ٦٠ يوماً ” .
وأضاف علي الشهري : ” قرار كنت أنتظره ومتوقعه، المرأة إنسانة مستقلة وحرة وليست سلعة أو غاية، كرمها الله وكرمها ديننا الحنيف، مبروك أخيراً ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20096 ] نشر منذ 9 ساعات
الحمد لله معد في شي اسمه تحرش
مع هاالتطور والتكنولوجيا
اندمجت الناس مع بعضها
خفت نسبة التحرش🤗
امووووو[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 9 ساعات
اهم شي المطاوعه وقفوهم عنا
وخليهم في حالهم واحنا في حالنا
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4399 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يحفــظك ويـطــول عمـــرك يامـليـكــــنا وتـاج راســـنا .🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦.