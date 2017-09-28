دكتورة خلود تتحدث سعودي مع صديقاتها

الخميس 28
سبتمبر
ياكثر ماقلتو سعوديات😊😁مباقي غيرانجيلا ميركل وكلنتون😂😊
مِـــــن تِـكـــون ذي التـكـــــتوره خلود .؟؟؟؟🤔🤓.
دحين لهجتنا اهل الحجاز جدة لاتخرجي عن النص ياتكتورة بس ماعرفنا ايش التخصص احب الكويت وريادتها في العمل الانساني والتبرعات
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جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4881 ] نشر منذ 1 ساعة
ياكثر ماقلتو سعوديات😊😁مباقي غيرانجيلا ميركل وكلنتون😂😊
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4373 ] نشر منذ 58 دقيقة
مِـــــن تِـكـــون ذي التـكـــــتوره خلود .؟؟؟؟🤔🤓.
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 814 ] نشر منذ 26 دقيقة
دحين لهجتنا اهل الحجاز جدة لاتخرجي عن النص ياتكتورة بس ماعرفنا ايش التخصص احب الكويت وريادتها في العمل الانساني والتبرعات