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  3. اشتباكات وأحداث مؤسفة في الدوري الكويتي

اشتباكات وأحداث مؤسفة في الدوري الكويتي




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 12 ساعة

حمد لله على سلامتك بدران

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 10 ساعات

رغم ان بدران ضيع زمن من عمره مع فريق الفقر أثر على مستواه الا اني ا قول الحمد لله على السلامة

[ عدد التعليقات: 301 ] نشر منذ 34 دقيقة

عاد ليه بدران كرت احمر والتشلب طامر عليه طمرت تشلب
هذا المفروض مو بس تشرت احمر يستاهل شطب نهائي
كاد ان ينهي مسيرة النجم بدران لولا ستر الله

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