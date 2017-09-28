اشتباكات وأحداث مؤسفة في الدوري الكويتي

الجمعة 29
سبتمبر
حمد لله على سلامتك بدران
رغم ان بدران ضيع زمن من عمره مع فريق الفقر أثر على مستواه الا اني ا قول الحمد لله على السلامة
عاد ليه بدران كرت احمر والتشلب طامر عليه طمرت تشلب
هذا المفروض مو بس تشرت احمر يستاهل شطب نهائي
كاد ان ينهي مسيرة النجم بدران لولا ستر الله
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sam9119[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 12 ساعة
حمد لله على سلامتك بدران
عدنان بدون لينا[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 10 ساعات
رغم ان بدران ضيع زمن من عمره مع فريق الفقر أثر على مستواه الا اني ا قول الحمد لله على السلامة
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 301 ] نشر منذ 34 دقيقة
عاد ليه بدران كرت احمر والتشلب طامر عليه طمرت تشلب
هذا المفروض مو بس تشرت احمر يستاهل شطب نهائي
كاد ان ينهي مسيرة النجم بدران لولا ستر الله