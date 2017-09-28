بالصور.. دفاع مدني بحرة يسيطر على حادث انقلاب شاحنة أسطوانات غاز

نايف السالم(صدى):

سيطرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني، بمحافظة بحرة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، صباح اليوم الخميس، على حادث انقلاب شاحنة محملة بـ 735 أسطوانة غاز، على طريق، حدا- الجموم.

وانتشرت الأسطوانات على جنبات الطريق، وحول الشاحنة، فيما كان عدد منها محتجزة تحت الشاحنة وتشكل خطورة.

وتم التعامل مع الأسطوانات بحذر حفاظاً على سلامة الفرق المشاركة والمارة، وتم التأمين على الخطورة وتفريغ الشاحنة وما تحتها من أسطوانات دون حدوث أي إصابات.

