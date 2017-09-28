خادم الحرمين يأمر بإعداد نظام لمكافحة التحرش
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش.
ووجه -حفظه الله- وزير الداخلية بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش والرفع عن ذلك خلال ستين يوماً وإكمال اللازم.
وقال -حفظه الله- في أمره الموجه لوزير الداخلية: نظراً لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا السائدة ولأهمية سن نظام يجرم ذلك ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال وتردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك وبما يسهم بمشيئة الله في تعزيز التمسك بقيم ديننا الحنيف ويضمن المحافظة على الآداب العامة بين أفراد المجتمع، اعتمدوا أن تقوم الوزارة بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش والرفع عن ذلك خلال ستين يوماً وإكمال ما يلزم بموجبه.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2226 ] نشر منذ 2 ساعتين
صراحة خبر مفرح للنساء و البنات و مفزع للرجال و الشباب شكرا لملك الحزم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19339 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب زين حلوا
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4373 ] نشر منذ 2 ساعتين
تَســـلَم يـا مــلك ألحَـــــــــــزم جـــــزاك الله كل خــــــير .
همس ~[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 1 ساعة
اللي دينه واخلاقه مَ تمنعه من التحرش ببنات الناس ؛
راح تربيه الدوله وتردعه ~
الطويرقي[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 1 ساعة
البلد بينصلح حالها بأذن الله دوس ياسلمان الحزم دوس وقريب ان شاء الله مملكتنا احسن من دبي باقانون كل شي والي غير كده فاليجلس بالسجن مدى عمره وقريب كل مكان كميرات ان شاء الله ودوريات امنية راجله في كل مكان
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9481 ] نشر منذ 54 دقيقة
والله يتحجبوون ؤيلبسسون زين محد بيطالعهم ..
لكن تجيك بطن ممكياج ولابسه المحزق عشاان طالعوننني 🙂😄
وماتبي احد يتحرش 😂😂😂😂💔💔💔
..
هذؤؤلي التحرشش حلللال فيهم ✌✌✌
النخيش[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 13 دقيقة
توجيه سليم من سلمان الحزم واطالب ان يشمل معاقبه النساء الاتي يتعمدن الظهور بالسفور والباس المثير والزينه المبالغ بها ويشجعن الرجال والشباب على معاكستهن وان تشملهن العقوبات لاثارتهن الغرائز وعدم التعاطف معهن ومعاملتهن كما يعامل المتحرش الرجل لايقاف من تتعمد الاثاره ونشر الفتن لانهن من اسباب التحرشات والتجاوزات الاخلاقيه اللتي تحصل