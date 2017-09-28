بالصور.. تعليم الرياض يوجه بإنشاء حسابات على تويتر

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

وجّه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع في تعميم لجميع مديري الإدارات ومكاتب التعليم وكافة مدارس المنطقة إلى إنشاء حسابات رسمية في موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر) وذلك بهدف تفعيل وإبراز جهود مختلف الجهات التعليمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتنظيم عمل تلك الحسابات بما يتوافق مع توجهات وزارة التعليم .

وأوضح مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي في تعليم الرياض الأستاذ علي الغامدي أن ” تويتر ” يعد من منصات التواصل الاجتماعي المهمة والتي يشترك فيها العديد من المواطنين ولذلك فاستغلالها لخدمة المستفيدين من خدمات تعليم الرياض والتواصل معهم من الأمور التي تسعى إليها الإدارة مضيفا أن مهمة حسابات المدارس والمكاتب والإدارات هي التغريد عن مناشط الجهة التي يتبع لها والرد على الاستفسارات المتعلقة بها فقط والتفعيل الإعلامي من خلال نشر الأخبار والتغطيات الإعلامية لكل الأنشطة والفعاليات والمناسبات الوطنية , لافتًا إلى أن على تلك الحسابات التعليمية متابعة الحسابات الرسمية وحساب وزارة التعليم وحساب الإدارة وحسابات قادة ومسؤولي الإدارة الرسمية والتغريد وإعادة التغريد لكل ماله علاقة بتحقيق المصلحة التعليمية وتعزيز القيم التربوية والوطنية, منوها بعدم متابعة أي حسابات تابعة لجهات غير رسمية, وضرورة تزويد إدارة الإعلام التربوي ببيانات المسؤول عن حساب تويتر للجهة التعليمية المعنية .

من جهة آخرى نظّم برنامج ” فطن ” بتعليم الرياض الثلاثاء دورة تدريبية بعنوان( نزاهة قيم وتطبيقات ) بمشاركة 60 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية وذلك بمدارس الابتكارية للبنين ومدارس المطورون للبنات .

وتهدف الدورة التدريبية التي انطلقت على مدى يومين إلى تعزيز قيم ومبادئ النزاهة والحث على تطبيقها ونشر ثقافة النزاهة بين طلاب وطالبات المرحلة الثانوية, وتضنت محاور الدورة التي قدمتها عضو هيئة التدريس بجامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن الدكتورة رقية نياز قيم وتطبيقات النزاهة ومنها الصدق والأمانة والمحافظة على الممتلكات العامة .

الدورة التدريبية أقيمت بإشراف اللجنة التنفيذية لبرنامج فطن بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وبالتعاون مع إدارة البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات بوزارة التعليم وبالشراكة مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والهيئة العامة لمكافحة الفساد ” نزاهة ” ورواد المعرفة للتدريب .