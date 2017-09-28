بالفيديو.. ” الداخلية ” تكشف السن القانونية لمنح رخصة القيادة

طلال الغامدي(صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، اليوم الخميس، في مداخلة هاتفية مع قناة ” العربية ” ، أن السن القانونية لمنح رخص القيادة سواء للذكور أو الإناث هي 18 عاماً.

وأكد المتحدث الرسمي أن القرار السامي بتطبيق أحكام نظام المرور ولوائحه على الذكور والإناث على حد سواء ” واضح ” ، وبالتالي فالسن المعروفة، ليس فقط في المملكة بل في كافة دول العالم، هي الـ 18 عامًا، وهي السن التي يحق للشخص الحصول على رخصة القيادة فيها.

