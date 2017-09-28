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بالفيديو.. ” الداخلية ” تكشف السن القانونية لمنح رخصة القيادة

بالفيديو.. ” الداخلية ” تكشف السن القانونية لمنح رخصة القيادة
طلال الغامدي(صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، اليوم الخميس، في مداخلة هاتفية مع قناة ” العربية ” ، أن السن القانونية لمنح رخص القيادة سواء للذكور أو الإناث هي 18 عاماً.

وأكد المتحدث الرسمي أن القرار السامي بتطبيق أحكام نظام المرور ولوائحه على الذكور والإناث على حد سواء ” واضح ” ، وبالتالي فالسن المعروفة، ليس فقط في المملكة بل في كافة دول العالم، هي الـ 18 عامًا، وهي السن التي يحق للشخص الحصول على رخصة القيادة فيها.


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15 تعليق

[ عدد التعليقات: 612 ] نشر منذ 21 ساعة

المفروض النساءفوق الثلاثين اوخمسة وعشرين والله يستر

[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 21 ساعة

😍😍😍😍😍😍

هالخبريه رووووعه ~

[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 20 ساعة

ياليت عمري ١٨ يااااليت نعيش في زمن هو زمنا ولكن العمر فات والله مستعان

[ عدد التعليقات: 4436 ] نشر منذ 20 ساعة

ـ ـ .. طــــــــــ😮ــــــــــيب ـ .. الله يســــــــتر .

[ عدد التعليقات: 2230 ] نشر منذ 20 ساعة

ممكن تحصل علي الرخصة 18 و لكن لا تستعملها فعليا الا بعد سن 25 عاما اتمني ذلك

[ عدد التعليقات: 20120 ] نشر منذ 20 ساعة

انتشر مقطع لبنتين وحده تسوق والثانية تقوم بحركات وقحة مع يد جلنط السيارة
لاحول ولاقوة الا باالله🤔
اتمنى مثل هذيلن يتم منعهن من القيادة
الدور الاجتماعية مهي ناقصه.

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 19 ساعة

تعالوا الشرائع من سنين اطفال 10سنوات يسوقوا جموس يعني لا تتعجب لو شوف بنت عمرها 10 ولا 12 سنه بتسوق

[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 18 ساعة

اذا اصدرت له رخصة قيادة سمح له بالسياقة والامر السامي يقول المراءة تقود من سن 30 فما فوق فيه تناقض عجيب

[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 17 ساعة

ماراح يلتزمون لا بالعمر ولا بوجود الرخصه
دام الامر سمح الله يستر ع الجميع

[ عدد التعليقات: 2230 ] نشر منذ 17 ساعة

ياريت يكون الخبر صحيح ان تقود من هي فوق 30 سنة

[ عدد التعليقات: 5642 ] نشر منذ 17 ساعة

من البداية قالوه بس بعض الناس المنجلطين من القرار ما هم مصدقين ✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 37 دقيقة

ياخي مدام الرجل 18 والذكر له مثل حض الانثييين
يعني الحرمة 36

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