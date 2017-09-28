بالفيديو.. ” الداخلية ” تكشف السن القانونية لمنح رخصة القيادة
قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، اليوم الخميس، في مداخلة هاتفية مع قناة ” العربية ” ، أن السن القانونية لمنح رخص القيادة سواء للذكور أو الإناث هي 18 عاماً.
وأكد المتحدث الرسمي أن القرار السامي بتطبيق أحكام نظام المرور ولوائحه على الذكور والإناث على حد سواء ” واضح ” ، وبالتالي فالسن المعروفة، ليس فقط في المملكة بل في كافة دول العالم، هي الـ 18 عامًا، وهي السن التي يحق للشخص الحصول على رخصة القيادة فيها.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19368 ] نشر منذ 21 ساعة
طيب
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 612 ] نشر منذ 21 ساعة
المفروض النساءفوق الثلاثين اوخمسة وعشرين والله يستر
همس ~[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 21 ساعة
😍😍😍😍😍😍
هالخبريه رووووعه ~
ابو نيرسيان[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 20 ساعة
ياليت عمري ١٨ يااااليت نعيش في زمن هو زمنا ولكن العمر فات والله مستعان
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4436 ] نشر منذ 20 ساعة
ـ ـ .. طــــــــــ😮ــــــــــيب ـ .. الله يســــــــتر .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2230 ] نشر منذ 20 ساعة
ممكن تحصل علي الرخصة 18 و لكن لا تستعملها فعليا الا بعد سن 25 عاما اتمني ذلك
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19368 ] نشر منذ 20 ساعة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20120 ] نشر منذ 20 ساعة
نفس الشي ينطبق على الشباب
وباالرغم من ذلك بن ١٠سنوات و١٢يسوق🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20120 ] نشر منذ 20 ساعة
انتشر مقطع لبنتين وحده تسوق والثانية تقوم بحركات وقحة مع يد جلنط السيارة
لاحول ولاقوة الا باالله🤔
اتمنى مثل هذيلن يتم منعهن من القيادة
الدور الاجتماعية مهي ناقصه.
الطويرقي[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 19 ساعة
تعالوا الشرائع من سنين اطفال 10سنوات يسوقوا جموس يعني لا تتعجب لو شوف بنت عمرها 10 ولا 12 سنه بتسوق
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 18 ساعة
اذا اصدرت له رخصة قيادة سمح له بالسياقة والامر السامي يقول المراءة تقود من سن 30 فما فوق فيه تناقض عجيب
👑[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 17 ساعة
ماراح يلتزمون لا بالعمر ولا بوجود الرخصه
دام الامر سمح الله يستر ع الجميع
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2230 ] نشر منذ 17 ساعة
ياريت يكون الخبر صحيح ان تقود من هي فوق 30 سنة
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5642 ] نشر منذ 17 ساعة
من البداية قالوه بس بعض الناس المنجلطين من القرار ما هم مصدقين ✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻
كائن حي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 37 دقيقة
ياخي مدام الرجل 18 والذكر له مثل حض الانثييين
يعني الحرمة 36