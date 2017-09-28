بالفيديو.. طفل مصري يبهر طيارًا في قمرة القيادة

القاهرة(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو لطفل مصري يدعي آدم الذي دخل إلى قمرة قائد الطائرة، وتحدث عن كيفية عمل الطائرة، وتفاصيل أخرى يحتاجها الكابتن أثناء قيادته للطائرة.

وأظهر مقطع الفيديو آدم وهو يتحدث إلي قائد الطائر باللغة الانجليزية، وكان يتحدث بطلاقة عن تفاصيل دقيقة حول كيفية عمل الطائرة وإقلاعها

وقال قائد الطائرة سامر، رغم عيشي في نيويورك إلا أنني لم أشك لوهلة بأن هذا الطفل قد يكون عربياً أو حتى لديه جذور عربية.

وتابع: ” للأمانة فاجأني حديثه، فهو لا يملك معلومات فقط بل متمكن حتى من آلية عملها، وتوقعت أن أحد والديه يعمل بالطيران، إلا أنني تفاجأت أن والديه ليس لهما علاقة أبدا بذلك ” .

