سفارة المملكة في تركيا تحتفل باليوم الوطني

طلال الغامدي(صدى):

نظم سفير خادم الحرمين الشريفين، لدى تركيا المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، أمس الأربعاء حفل استقبال في أنقره بمناسبة اليوم الوطني 87 للمملكة .

وأستعرض معاليه في كلمة بهذه المناسبة, الإنجازات التي حققتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المنجزات التنموية التي تحققت، مشيرا إلي دور المملكة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام والمشروعات العملاقة التي أنجزتها.

وأشار إلى أن ثقل المملكة الدولي والإقليمي وريادتها في خدمة الإسلام وقضايا الأمة، وسياساتها المستمدة من تراثنا وحضارتنا وإحترام مبادئ حقوق الإنسان، مستندةٌ في ذلك على الأسس الداعية للتسامح ونشر السلام ونبذ العنف.