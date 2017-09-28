الإمارات تنفي اختباء رئيسة وزراء تايلاند في أراضيها

أبوظبي(صدى):

نفت السلطات الإماراتية، اليوم الخميس، اختباء رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا، داخل الأراضي الإماراتية في الوقت الحالي، موكدة أنها غادرت دبي إلى لندن في 11 سبتمبر.

وجاء النفي الإماراتي كرد فعل سريع على إعلان سلطات تايلاند أن ينجلوك هربت إلى دبي، في أعقاب صدور حكم قضائي ضدها بالحبس أمس.

وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في تايلاند، إن ينجلوك شيناواترا، التي أطيح بها منذ ثلاث سنوات، موجودة في دبي بعد أن فرّت الشهر الماضي خشية اعتقالها في قضية تتعلق ببرنامج لدعم الأرز بلغت قيمة خسائره مليارات الدولارات.