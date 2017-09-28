السجن 15 عاماً لفضل شاكر وإعدام أحمد الأسير
أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان، حكمًا بإعدام أحمد الأسير، والسجن 15 عامًا على الفنان فضل شاكر غيابيًا؛ إضافة لتجريده من حقوقه المدنية وتغريمه 800 ألف ليرة.
ويأتي الحكم على خلفية قضية تشكيل عصابي مسلح والتصدي للحكومة اللبنانية والمشاركة في معركة ” عبرا ” والتي تصدى فيها مسلحون للجيش اللبناني.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20063 ] نشر منذ 1 ساعة
لو قعدت في اغانيك يبوشاكر
ومالك ووجع الراس🤔
بدر طارق[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 58 دقيقة
يستاهلون ارهابيين