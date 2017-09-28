بالفيديو.. تفاعل عالمي مع السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة

نايف السالم(صدى):

تفاعلت وسائل الإعلام الغربية بشكل سريع مع قرار المملكة، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، بوصفه حدثاً تاريخياً يحمل العديد من الدلالات، وقالت أخيرا المرأة في المملكة خلف المقود.

وأشاد بالقرار السامي، عدد كبير من الشخصيات العامة ومنها، ايفانكا ترامب، وهيلاري كلنتون، وكثير من الفنانين.

