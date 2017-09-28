بالفيديو.. تفاعل عالمي مع السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة
تفاعلت وسائل الإعلام الغربية بشكل سريع مع قرار المملكة، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، بوصفه حدثاً تاريخياً يحمل العديد من الدلالات، وقالت أخيرا المرأة في المملكة خلف المقود.
وأشاد بالقرار السامي، عدد كبير من الشخصيات العامة ومنها، ايفانكا ترامب، وهيلاري كلنتون، وكثير من الفنانين.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20063 ] نشر منذ 1 ساعة
ياالله
أثرنا كنا معذبين ومشغلين العالم وحن مندري
مساكين مكان يهناهم نوم ولا زاد
ع بالي إن القضية كانت شأن داخلي🤔
زائر[ عدد التعليقات: 774 ] نشر منذ 49 دقيقة
.