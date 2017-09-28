فضيحة جديدة لنظام تميم.. خادمة تتهم أمير قطري باغتصابها

طلال الضوي(صدى):

في فضيحة جديدة للنظام القطري، كشفت صحيفة ” نيويورك بوست ” الأمريكية عن أن مربية سابقة تعمل لدى العائلة الأميرية القطرية تعيش في ضاحية مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية رفعت قضية ضد الأمير سعود آل ثاني بتهمة اغتصابها والتحرش الجنسي بها طوال فترة عملها في الدوحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن شارلي إم. ماكينا، وهي أسترالية الأصل، أوضحت في قضيتها التي رفعتها أمام محكمة مانهاتن العليا أن الأمير بدأ في التحرش بها في 2014، وإرسال رسائل نصية، وأنها رفضت محاولاته.

وأضافت أنه في يناير 20116، خلال رحلة إلى الدوحة عادت إلى حجرتها في الفندق فوجدت الأمير عاريا في سريرها، وقام باغتصابها.

وقدمت شارلي صورة في أوراق المحكمة التقطتها للأمير قبل أن يقوم باغتصابها، وقالت إنها أخبرت والدتها وطبيبها عن الجريمة إلا أنها لم تتحدث إلى أى أحد في قطر حيث كانت تشعر بعدم الأمان.

وتابعت الصحيفة أن السيدة ظلت تعمل مع آل ثاني خوفا على حياتها، إلى أن الأمير ظل يلاحقها وحاول تكرار فعلته.