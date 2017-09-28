رومانيا تدرس إرسال الدببة إلى الدول

بوخارست(صدى):

تعتزم وزيرة البيئة الرومانية جراتيلا جافريليسكو طرح مشروع جديد للقيام بعملية إحصاء لعدد الدببة في رومانيا.

وأوضحت الوزيرة أنه يمكن إرسال بعض الدببة خارج البلاد إلى دول أخرى، مشيرة إلي أن هناك مشاورات بالفعل مع بعض السفارات ولكن لم تحدد أسماء تلك الدول.

وأضافت الوزيرة، وفقا لموقع ” رومانيا-إنسايدر ” الإخباري أن رومانيا ليس لديها إحصاء دقيق عن هذه الأنواع، فهناك قرابة سبعة الآف دب حسب المعلومات المتوفرة، ولكن يبدو أن العدد أكبر من ذلك.

وأشارت جراتيلا إلى أنه بمساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع عدة هيئات ومؤسسات بحثية سيتم تنفيذ المشروع بهدف عمل ” جرد ” لهذه الأنواع حتى لا تهدد الدببة حياة الناس.