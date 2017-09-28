بيونسيه تشتري فيلا وشقة بـ 146 مليون دولار لتوأمها

نورة الشهري(صدى):

بعد أن إشترت ملكة الآربي المطربة بيونسيه وزوجها مطرب الراب الأكثر شهرة جاي- زي بعد ولادة توأمهما في شهر يوليو الماضي فيلا يقدر ثمنها بـ 120 مليون دولار في منطقة ” بل آير ” في لوس أنجلوس، لم يكتف هذا الثنائي بهذا فإشتريا أيضا منزلا كبيرا في منطقة ” هامبتونس ” الساحلية في نيويورك بمبلغ 26 مليون دولار من أجل التوأم سير و ورومي وأختيهما بلو أيفي التي تبلغ الآن خمسة أعوام.

وحسب الموقع الإلكتروني الفرنسي ” باري ماتش ” فإن الفيلا التي تبلغ مساحتها 1115 مترامربعا تشتمل على 8 غرف و11حماما بجانب صالات الطعام والصالونات وحمامات السباحة .