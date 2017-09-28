وفاء عامر تبدأ تصوير ” كارما ” بجزيرة الوراق

أماني الغامدي(صدى):

بدأت الفنانة المصرية وفاء عامر تصوير دورها في فيلم ” كارما ” بجزيرة الوراق .

وقالت وفاء عامر، إن الفيلم يتناول أخطر مشكلة حالية في مصروهي التعصب علاوة على الفقر،بالإضافة إلى أنه يجمع أكبر عدد من النجوم بقيادة المخرج خالد يوسف.

وأضافت أن الفيلم يناقش الفوارق الطبقية التي أصبحت تزيد يوما بعد آخر بين طائفتين الأولى غنية مترفة والثانية لا تجد قوت يومها.

الفيلم بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي ،غادة عبد الرازق ، زينة ، الطفلة بيرلا،دلال عبد العزيز، ماجد المصري،مجدي كامل ،وحسن الرداد،،تأليف وإخراج خالد يوسف .