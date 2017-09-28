بالصور.. مكافحة المخدرات تضبط شبكة تهريب باكستانية

علي القحطاني(صدى):

قال العقيد عبدالعزيز بن محمد بن كدسه، الناطق باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم إحباط تهريب مواد مخدرة قادمة من إحدى الدول المجاورة، وتم ضبط الموردين والمستورد .

وأضاف كدسه، أنه تم ضبط شاحنتين، يقودهما طاقم باكستانى الجنسية، وبتفتيشهما عثر بداخلهما على 8.682 كيلو جرام من مادة الشبو المخدرة، و80 ألف من حبوب الزناكس المحظورة، كما تم القبض على مستقبل تلك الكميات في مدينة الرياض، وضبط في مقر سكنه على 83.2 ألف من حبوب الزناكس المحظورة.