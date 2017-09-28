تفاصيل عقوبة المتحرش بالمرأة خلال قيادة السيارة
استبعد المستشار القانوني أحمد المحيميد، ما يثار حول احتمال وجود تحرش عند قيادة المرأة في السيارة؛ مشيراً إلى أن التحرش ليس من الفطرة وليس من مكارم الأخلاق؛ مؤكداً أنه يُعتبر مخالفةً وجريمةً أخلاقية تستوجب سَن نظام قانوني صارم لقطع دابر هذه الجريمة.
وذلك لصيانة العرض وحفظ النفس، وتفعيلاً للأخلاقيات والسلوكيات الشرعية واحتراماً للأنظمة وللحقوق.
وأوضح ” المحيميد ” أن التحرش من القضايا الجنائية التي لم يفرد لها نظام قانوني خاص بها؛ وإنما يندرج التحرش تحت المخالفات التي تم تجريمها وتقرير العقوبات التعزيرية عليها، التي تخضع لتقدير القاضي ولظروف كل حالة، وعلى حسب جرامة وشناعة الجرم المرتكب؛ حيث يُعامل التحرش كجريمة جنائية عقوباتها تعزيرية بين الجلد والحبس على حسب الواقعة، ويعامل أحياناً كجريمة كبرى موجبة للتوقيف، وبعقوبات مشددة عند الاعتداء على النفس أو ما دون النفس، أو كان هنالك انتهاك للأعراض أو حرمة المنازل.
واقترح ” المحيميد ” إصدار نظام قانوني خاص بالتحرش، وأن تكون عقوبات التحرش مشددة بين السجن لمدة تصل إلى أكثر من سنة، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال وأكثر، والتشهير بالمتحرش، ومضاعفة العقوبات عند التكرار؛ لتكون زاجرة ورادعة لكل من تُسَوّل له نفسه التعرض للآخرين.
علماً بأن هنالك عدداً من الأنظمة السعودية قد تَطَرّقت إلى التحرش؛ خاصة في بيئة العمل وداخل الأسرة، وجرّمته، واعتبرته من المخالفات التي تُعَرّض صاحبها للعقوبات المالية التي تصل إلى خمسين ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنة، وربما تكون عقوبات بديلة وعقوبات الفصل من الخدمة؛ ومن ذلك:
– نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية
– نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية
– نظام الإجراءات الجزائية
– نظام الخدمة المدنية
– نظام العمل
رعد ***[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 4 ساعات
معك ياستاذ احمد وياريت يعلن بالايام القادمة بارك الله فيك
راكان الجهني[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 3 ساعات
يجب وضع قانون لمن يتحرش بالنساء يتم سجنه مدى الحياة ، وتسليم النساء اسلحة ولو صاعق كهربائي للدفاع عن أنفسهن عند الحاجة ، لوجود أشخاص غير أسوياء كالمخمورين وغيرهم لايعون عقوبة المتحرش ، فبدون أنظمة ووسائل حماية سيتعرضن النساء بالتأكيد للتحرش والإختطاف والإغتصاب (لاسمح الله) فالنساء تعرضن للتحرش قبل أن يقودن السيارة ، فما بالكم بعد قيادة السيارة
الطويرقي[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 3 ساعات
سجن سنة +غرامة100الف+فصل من عملك
هيا انتبي على نفسك وشوف شغلك مالك بخلق الله
سلمان الحزم انتصر للمرءه وهو ولي امرها موافق بما سمحه لهن
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1089 ] نشر منذ 2 ساعتين
المحتشمة الماشية في حال سبيلها
لن يعترضها احد.
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 2 ساعتين
*طيب ولو كان العكس؟!! الحريم يتحرشون في الرجال وهذي حقيقة مين حيصدقنا والله لو تحلف وتقسم حنكون حنا المتحرشين في كلتا الحالتين*
المرأه مكانها في البيت معززه مكرمه ووراها رجال وأزواج وصدقوني والأيام كفيله بذلك حيسير عندنا مشاكل مالها أول ولا تالي ويكفي نسبة الطلاق عندنا بمعدل ٦ حالات طلاق يوميآ ونحتل المركز الأول عالميآ والمركز الأول في الحوادث والوفيات بسبب القياده!!! فما بالكم لو ساقت المرأه…
وبعدها بتقول حر وقرف لازم أفك النقاب والطرحه ومن هذا القبيل..
*ولا تخيل عاد واحد يقلك شفت المدام ولا أختك في الحي الفلاني*
حلوا مشكلة العمالة المتخلفه والعطالة وبعدها يسير خير..
الله يسترنا ويستركم من القادم
كاجول[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
وما هي عقوبة من تتحرش بالرجال ؟؟
راكان الجهني[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 2 ساعتين
غير صحيح
ناصح[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب وضع قوانين لجميع الأطراف فلماذا الرجل اصبح هو المتحرش الأول ووضع قوانين جرمية تجاهه فقد يكون التحرش من الطرفين كلاهما وهما شركاء في القضية
فأسترغب من بعض الناس في تسليط الضوء على الرجال وذلك لتطبيق نظام معين او قرار في البلد
*يجب وضع كاميرات للمراة التي تقود داخل السيارة لتثبيت إن كان هناك تحرش أو لا
*نحن بغنى عن قيادةالمرأة للسيارة
عبدالله m[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 1 ساعة
والله المفروض هالشي من زمان ..
سيرووم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 59 دقيقة
لعنكم الله وقرار هذا
مغرد[ عدد التعليقات: 720 ] نشر منذ 45 دقيقة
يا جما عت الخير والله نمزح ترون الا مور عادى وربى كلها اسبوع وتصير عادى
الروقي[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 44 دقيقة
خل وحده تسوق نذر لا احدها والا انا ولد ابوووي لا اخليها وفاه على طوول
والله …والاعذار غشيم ماشفتها والا دريت عنها …..
الواقع[ عدد التعليقات: 5215 ] نشر منذ 37 دقيقة
التشهير بالمتحرش ووضع اسمه وصورته لمدة ثلاثة ايام في جميع الصحف وعلى حسابه الخاص كذلك الجلد وغرامة مالية للصندوق الدولة لا تقل عن 500 الف ريال والسجن عام كامل