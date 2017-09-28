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بالفيديو.. فتيات يطاردن شاب خطف جوال مواطنة في أحد شوارع المملكة

بالفيديو.. فتيات يطاردن شاب خطف جوال مواطنة في أحد شوارع المملكة
طلال الغامدي(صدى):

خطف شاب جوال فتاة أثناء سيرها في أحد شوارع المملكة، وفر هاربا، وطاردته المواطنات، والرجال في الشارع.

وتداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر شاب، يخطف جوال أثناء سيرها، وطاردته الفتاة، والرجال في الشوارع، بعد أن فر هاربا.

ولم يتسنى لـ ” صدى ”  التأكد من مكان وتوقيت التقاط المقطع.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1521 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههه
شعب راعي فزعه …….

[ عدد التعليقات: 13170 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

معروفين بالفزعات و اغاثة الملهوف

[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 1 ساعة

بتبوك الورد

[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 1 ساعة

فزعه

[ عدد التعليقات: 5623 ] نشر منذ 58 دقيقة

مساكين يركضون وراه عشان جوالها عساه بالشلل هالسربوت

[ عدد التعليقات: 19310 ] نشر منذ 13 دقيقة

🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👬👬👬👬👬👫👫👫👫👫👫

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