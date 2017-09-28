بالفيديو.. فتيات يطاردن شاب خطف جوال مواطنة في أحد شوارع المملكة

طلال الغامدي(صدى):

خطف شاب جوال فتاة أثناء سيرها في أحد شوارع المملكة، وفر هاربا، وطاردته المواطنات، والرجال في الشارع.

وتداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر شاب، يخطف جوال أثناء سيرها، وطاردته الفتاة، والرجال في الشوارع، بعد أن فر هاربا.

ولم يتسنى لـ ” صدى ” التأكد من مكان وتوقيت التقاط المقطع.