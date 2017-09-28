بالفيديو.. فتيات يطاردن شاب خطف جوال مواطنة في أحد شوارع المملكة
خطف شاب جوال فتاة أثناء سيرها في أحد شوارع المملكة، وفر هاربا، وطاردته المواطنات، والرجال في الشارع.
وتداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر شاب، يخطف جوال أثناء سيرها، وطاردته الفتاة، والرجال في الشوارع، بعد أن فر هاربا.
ولم يتسنى لـ ” صدى ” التأكد من مكان وتوقيت التقاط المقطع.
كان زمان[ عدد التعليقات: 1521 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههه
شعب راعي فزعه …….
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13170 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
معروفين بالفزعات و اغاثة الملهوف
نفرات[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 1 ساعة
بتبوك الورد
مطب[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 1 ساعة
فزعه
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5623 ] نشر منذ 58 دقيقة
مساكين يركضون وراه عشان جوالها عساه بالشلل هالسربوت
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19310 ] نشر منذ 32 دقيقة
طيب
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1089 ] نشر منذ 29 دقيقة
ههههههههههه
الحقوه انحاش
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1089 ] نشر منذ 24 دقيقة
💡وينك ههههه
🐴…….👍😎
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19310 ] نشر منذ 13 دقيقة
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