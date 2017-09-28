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بالفيديو.. رجال ونساء يجلدون شاب أخطأ في مسن

بالفيديو.. رجال ونساء يجلدون شاب أخطأ في مسن
عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمجموعة مواطنين، يعتدون بالضرب على شاب، سب مسن.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، مجموعة من الرجال والنساء، يحيطون بشاب، ويعتدون بالضرب عليه، بما يشبه الجلد.

وقال مغردون على مقطع الفيديو، إن الشاب أخطأ في مسن، مما دفع أبناءه لجلده دفاعا عن والدهم.

ولم يتسنى لـ ” صدى ” التأكد من مكان وتوقيت التقاط المقطع.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2222 ] نشر منذ 2 ساعتين

اخذوا حق والدهم

[ عدد التعليقات: 34495 ] نشر منذ 2 ساعتين

يستاهل ,,

[ عدد التعليقات: 717 ] نشر منذ 1 ساعة

يستا هل لينهم بطحوه يستا هل الى ما يحترم الكبار

[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 5623 ] نشر منذ 59 دقيقة

شباب داشر قليل أدب لا يحترم لا صغير ولا كبير خلوهم يسلخون جلده 😡👏🏻👏🏻

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 59 دقيقة

الفيديو قديم

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 6 دقائق

رجال والرجال قليل
خلهم يربون ما ربوهم والدينهم وهذا الزمن بيربيهم الاوغاد

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