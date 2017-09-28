بالفيديو.. رجال ونساء يجلدون شاب أخطأ في مسن

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمجموعة مواطنين، يعتدون بالضرب على شاب، سب مسن.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، مجموعة من الرجال والنساء، يحيطون بشاب، ويعتدون بالضرب عليه، بما يشبه الجلد.

وقال مغردون على مقطع الفيديو، إن الشاب أخطأ في مسن، مما دفع أبناءه لجلده دفاعا عن والدهم.

ولم يتسنى لـ ” صدى ” التأكد من مكان وتوقيت التقاط المقطع.