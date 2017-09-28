بالفيديو.. رجال ونساء يجلدون شاب أخطأ في مسن
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمجموعة مواطنين، يعتدون بالضرب على شاب، سب مسن.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول، مجموعة من الرجال والنساء، يحيطون بشاب، ويعتدون بالضرب عليه، بما يشبه الجلد.
وقال مغردون على مقطع الفيديو، إن الشاب أخطأ في مسن، مما دفع أبناءه لجلده دفاعا عن والدهم.
ولم يتسنى لـ ” صدى ” التأكد من مكان وتوقيت التقاط المقطع.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2222 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخذوا حق والدهم
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 543 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34495 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهل ,,
مغرد[ عدد التعليقات: 717 ] نشر منذ 1 ساعة
يستا هل لينهم بطحوه يستا هل الى ما يحترم الكبار
بدر الحربي[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 1 ساعة
فيديوا له سنتين
مطب[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5623 ] نشر منذ 59 دقيقة
شباب داشر قليل أدب لا يحترم لا صغير ولا كبير خلوهم يسلخون جلده 😡👏🏻👏🏻
ابراهيم[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 59 دقيقة
الفيديو قديم
الطويرقي[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 6 دقائق
رجال والرجال قليل
خلهم يربون ما ربوهم والدينهم وهذا الزمن بيربيهم الاوغاد