بالصور.. ميلانيا ترامب تزرع بستان البيت الأبيض بالنظارة و ” الجنيز “
انضمت ميلانيا ترامب، إلى مجموعة من الأطفال لتشاركهم فى زراعة بستان البيت الأبيض الذى أنشأته ميشيل أوباما، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.
كعادتها، لم تتخل السيدة الأولى عن أناقتها المشهورة، حيث ارتدت قميصا أحمر وسروال جينز وحذاء رياضيا، بالإضافة إلى قفازات حمراء اللون.
وقالت زوجة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى حديثها مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و12 عاما: “شكرا لأنكم أتيتم لمساعدتى فى القطف ” ، مشجعة إياهم على قطف وزراعة الخس والفجل والجزر وغيرها من الخضار.
ويمكن للسياح رؤية هذا البستان، عبر سياج الحديقة الجنوبية للمقر الرئاسى الأمريكى.
الجدير بالذكر، أن السيدة الأولى السابقة، ميشيل أوباما، التى كانت تكافح البدانة فى أمريكا، هى صاحبة فكرة بستان الخضار، حيث تركت عند مغادرتها البيت الأبيض، حجرا كُتب عليه ” بستان خضار البيت الأبيض، أنشأته فى العام 2009 السيدة الأولى ميشيل أوباما، أملا فى توفير ظروف صحية أكثر لأطفالنا.
وأشادت ميلانيا بهذه المبادرة، التى تعلم الأطفال أهمية تناول منتجات مفيدة للصحة مع اكتشافهم البيت الأبيض وتاريخه العريق.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1454 ] نشر منذ 4 ساعات
شي طيب
زرع اوبانا ونحن الان نحصد
وانتم تزرعون الان وامرنا لله -ماعليكم سوى الزرع وما علينا الى اكل المزروع-استعنا بالله ويجي اليوم الللي نزرع وانتم تحصدون-وما ذلك على اللله بعزيز-
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34504 ] نشر منذ 4 ساعات
شاطره يانوقه ,,
رعد ***[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 4 ساعات
يازارع الريحان حول خيامنا لالا تزرع الريحان لست مقييييييييييييييييييم”
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14742 ] نشر منذ 3 ساعات
تورينا بس 😆
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19310 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب
نهار السلام[ عدد التعليقات: 635 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني وشلون اميره . . وسيدة امريكا الاولى ، وتلبس سروال . . ؟ مثلها مثل اي سيده . . !
بصراحه خاب ظني في الاميرات والبرنسيسات 🙂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34504 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياهلا باالأخ نهار السلام ,, من طولت الغيبات جا على طاري الورود والزهور ,, ياهلا ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20054 ] نشر منذ 2 ساعتين
أفكر أنقل القطاوة الي عندي ب الحوش
عندها
عررررررريه بس متفاهمه
تطمني😂😂😂😂😂😂😂😂
نهار السلام[ عدد التعليقات: 635 ] نشر منذ 2 ساعتين
هلا يابو محمد هلا
هلا بك زود ياراعي الذوق ياغالي . .
كلنا الله يحييك نحب الورد . . واهل الورد . . وشبيه الورد لا اقبل
نعز الطيب ، ورجال الطيب ، وفعل الطيب بالاول . . . وبالتالي