بالصور.. ميلانيا ترامب تزرع بستان البيت الأبيض بالنظارة و ” الجنيز “

واشنطن(صدى):

انضمت ميلانيا ترامب، إلى مجموعة من الأطفال لتشاركهم فى زراعة بستان البيت الأبيض الذى أنشأته ميشيل أوباما، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

كعادتها، لم تتخل السيدة الأولى عن أناقتها المشهورة، حيث ارتدت قميصا أحمر وسروال جينز وحذاء رياضيا، بالإضافة إلى قفازات حمراء اللون.

وقالت زوجة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى حديثها مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و12 عاما: “شكرا لأنكم أتيتم لمساعدتى فى القطف ” ، مشجعة إياهم على قطف وزراعة الخس والفجل والجزر وغيرها من الخضار.

ويمكن للسياح رؤية هذا البستان، عبر سياج الحديقة الجنوبية للمقر الرئاسى الأمريكى.

الجدير بالذكر، أن السيدة الأولى السابقة، ميشيل أوباما، التى كانت تكافح البدانة فى أمريكا، هى صاحبة فكرة بستان الخضار، حيث تركت عند مغادرتها البيت الأبيض، حجرا كُتب عليه ” بستان خضار البيت الأبيض، أنشأته فى العام 2009 السيدة الأولى ميشيل أوباما، أملا فى توفير ظروف صحية أكثر لأطفالنا.

وأشادت ميلانيا بهذه المبادرة، التى تعلم الأطفال أهمية تناول منتجات مفيدة للصحة مع اكتشافهم البيت الأبيض وتاريخه العريق.