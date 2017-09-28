بالفيديو.. حكمة مسن تنقذ شاب من الانتحار
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، نجح في انقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى بناية في محافظة شبوة جنوب الجمهورية اليمنية.
أظهر مقطع الفيديو لحظة جلوس شاب على حافة شرفة بناية تحت الإنشاء، وراح يهدد بالانتحار.
وقام أحد الأشخاص من كبار السن ويتصف بالحكمة، بالتحدث معه حتى اقتنع الأخير وابتعد عن الشرفة وتراجع عن فكرة الانتحار.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34495 ] نشر منذ 2 ساعتين
حكيم ياشيخ ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13170 ] نشر منذ 1 ساعة
ما عليك مه ما هو صامل على الانتحار
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14741 ] نشر منذ 14 دقيقة
ما قصر 😆