فتاة تخدع مرضى السرطان بعلاجات مزيفة بهدف جمع المال

كانبرا(صدى):

أدعت فتاة أسترالية تٌدعى بيلي غيبسون (25 عاما) ، أنها تعافت من سرطان الدماغ عبر نظام غذائي طبيعي وعلاج بديل ، لتقنع المرضى بشراء وصفات مزيفة منها لعلاج مرض السرطان وادعاء أن الأموال ستذهب لجمعيات خيرية.

وراحت غيبسون تقدم هذا النظام من خلال كتاب وتطبيق أطلقتهما للغاية جني الأرباح دون أدنى اعتبار للتأثير السلبي على المرضى.

وتعمل السيدة الأسترالية منذ فترة في ميدان التدوين الخاص بالصحة والتغذية، واستطاعت عبر الحيلة الأخيرة جمع نحو 420 ألف دولار، وادعت أنها ستتبرع بالأموال لصالح منظمات خيرية وهو ما لم يحدث.

ومن جانبها أطلقت السلطات في ولاية فكتوريا الاسترالية تحقيقا ضد غيبسون وشركتها التي أجرى إغلاقها لاحقا ، وتبين أنها تخدع المرضى بعلاجات مزيفة .

واعترفت غيبسون خلال المحاكمة بأن ما قدمته كان علاجا مزيفا.

وبتقديمها للمحاكمة قضت محكمة استرالية بغريم بيلي جيبسون ، مبلغ 410 آلاف دولار أميركي، بعد إدانتها ببيع وصفات مزيفة لعلاج مرض السرطان وادعاء أن الأموال ستذهب لجمعيات خيرية.