  • الخميس 28

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. أسباب دموع الرئيس الأمريكي السابق ” أوباما “

أسباب دموع الرئيس الأمريكي السابق ” أوباما “

أسباب دموع الرئيس الأمريكي السابق ” أوباما “
واشنطن(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور للرئيسَ الأمريكي السابق باراك أوباما، وهو يصطحب ابنته الكبرى “ ماليا ” إلى الجامعة، في أول يوم دراسة لها بجامعة هارفارد، وذلك بعد أن قررت “ ماليا ” الانقطاع عن استكمال دراستها طيلة عام 2016 الذي شهد تخرجها من المدرسة ومغادرة عائلتها للبيت الأبيض.

ونقل موقع “ توداي ” الأمريكي، أمس الأربعاء، عن أوباما قوله “ كنت فخورًا بنفسي أني تمالكت نفسي ولم أبكِ أمامها.. ولكن في طريق العودة أعتقد أن حراسي السريين تفاجؤوا، لدرجة أنهم سارعوا للنظر إليّ عندما سمعوني وأنا أجهش بالبكاء وأستخدم المناديل. لقد كانت لحظة مليئة بالمشاعر ” .

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذه اللحظة المؤثرة ذكرته بأنه “في نهاية حياة كل فرد منا، مهما كانت الإنجازات التي حققها طيلة حياته، فإن أكثر ما سيتذكره المرء هو السعادة التي أحدثها أطفاله وأحفاده في حياته ” .


الوسوم:, ,

6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذه دموع التماسيح. … لاتصدقون. ..مانكبنا إلا أوباما وطقته

[ عدد التعليقات: 1454 ] نشر منذ 2 ساعتين

لقد ابكيت شعوبا ودولا حال رئاستك وبعد المغاده- وسوف تستمر المعاناه -وما الاتفاق النووي مع ايران ببعيد- وغير ذلك كثير-اذهب وتمتع بما حصلت عليه واترك البكاء لغيرك-وما متاع الدنيا في الاخره الا غرور-

[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله أنك صادق بس على العموم أول ماقراءت العنوان قلت يمكن دموع الفرح عشان المراءة السعودية سمحوا لها بقيادة السيارة لأني أخبركم يهمكم الموضوع وشاحننكم طول حياتكم لله دركم كم تهمكم مصالحنا نحن نساء المملكة

[ عدد التعليقات: 543 ] نشر منذ 2 ساعتين

شكله يبكي ع الشيكات
مقابل المفاعل النووي الايراني
باقي لم تصله الدراهم من قم وكربلاء والنجف
فقد باع العرب والخليج خاصة

[ عدد التعليقات: 1521 ] نشر منذ 1 ساعة

أقذر وأنذل رئيس أمريكي …
غدر بالسعودية بالإتفاقية النووية مع إبران ……..

[ عدد التعليقات: 1521 ] نشر منذ 1 ساعة

أقذر وأنذل رئيس أمريكي …
غدر بالسعودية بالإتفاقية النووية مع إبران ……..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *