أسباب دموع الرئيس الأمريكي السابق ” أوباما “
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور للرئيسَ الأمريكي السابق باراك أوباما، وهو يصطحب ابنته الكبرى “ ماليا ” إلى الجامعة، في أول يوم دراسة لها بجامعة هارفارد، وذلك بعد أن قررت “ ماليا ” الانقطاع عن استكمال دراستها طيلة عام 2016 الذي شهد تخرجها من المدرسة ومغادرة عائلتها للبيت الأبيض.
ونقل موقع “ توداي ” الأمريكي، أمس الأربعاء، عن أوباما قوله “ كنت فخورًا بنفسي أني تمالكت نفسي ولم أبكِ أمامها.. ولكن في طريق العودة أعتقد أن حراسي السريين تفاجؤوا، لدرجة أنهم سارعوا للنظر إليّ عندما سمعوني وأنا أجهش بالبكاء وأستخدم المناديل. لقد كانت لحظة مليئة بالمشاعر ” .
وأكد الرئيس الأمريكي أن هذه اللحظة المؤثرة ذكرته بأنه “في نهاية حياة كل فرد منا، مهما كانت الإنجازات التي حققها طيلة حياته، فإن أكثر ما سيتذكره المرء هو السعادة التي أحدثها أطفاله وأحفاده في حياته ” .
ابو معتز[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذه دموع التماسيح. … لاتصدقون. ..مانكبنا إلا أوباما وطقته
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1454 ] نشر منذ 2 ساعتين
لقد ابكيت شعوبا ودولا حال رئاستك وبعد المغاده- وسوف تستمر المعاناه -وما الاتفاق النووي مع ايران ببعيد- وغير ذلك كثير-اذهب وتمتع بما حصلت عليه واترك البكاء لغيرك-وما متاع الدنيا في الاخره الا غرور-
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله أنك صادق بس على العموم أول ماقراءت العنوان قلت يمكن دموع الفرح عشان المراءة السعودية سمحوا لها بقيادة السيارة لأني أخبركم يهمكم الموضوع وشاحننكم طول حياتكم لله دركم كم تهمكم مصالحنا نحن نساء المملكة
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 543 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكله يبكي ع الشيكات
مقابل المفاعل النووي الايراني
باقي لم تصله الدراهم من قم وكربلاء والنجف
فقد باع العرب والخليج خاصة
كان زمان[ عدد التعليقات: 1521 ] نشر منذ 1 ساعة
أقذر وأنذل رئيس أمريكي …
غدر بالسعودية بالإتفاقية النووية مع إبران ……..
كان زمان[ عدد التعليقات: 1521 ] نشر منذ 1 ساعة
أقذر وأنذل رئيس أمريكي …
غدر بالسعودية بالإتفاقية النووية مع إبران ……..