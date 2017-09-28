9 مؤشرات تدل على انتهاء صلاحية الرجل في قلب المرأة
كما لوقوع المرأة في الحبِّ علامات ودلالات، هناك أيضًا علامات تدلُّ على فتوره، وتختلف النساء بعضهنَّ عن بعض بعد انتهاء الحبِّ؛ فمنهنَّ التي تفضل الانسحاب، وأخرى تحاول التحمُّل والاستمرار في العلاقة، لكن التغييرات التي تحدث والإشارات التي تظهر، لا تستطيع أن تخفيها.
وأكدت الاختصاصيَّة النفسيَّة، سارة العجمي في مقال صحفي ، أنَّه من الطبيعي أن يكتشف الرجل كره المرأة له بشكل سريع؛ خاصة بين الزوجين؛ لأنَّها علاقة شبه مستمرَّة ويوميَّة، وعندما يتعوَّد الرجل على اهتمام وحبِّ المرأة، بالتالي سيفتقدها إن كفَّت عنها.
مُشيره إلى أن هناك دلالات أخرى مصاحبة لها، ومنها:
1ـ شعور المرأة بالملل أثناء وجود الرجل، بعدما كانت تستمتع بالحديث معه.
2ـ التجاهل والهروب من الأوقات التي قد يمضيانها معًا. ـ عندما لا تحرص أن تكون أمامه في أفضل حالاتها.
3ـ تجاهلها وانشغالها المتعمَّد، وعدم الاهتمام حتى بالأشياء البسيطة، مثل: هديَّة أو الاطمئنان عنه.
4ـ كثرة الانتقاد وافتعال المشاكل؛ خاصةً الانتقاد المبالغ فيه، دليل على تحول الحبِّ إلى كره.
5ـ عدم نظر المرأة لعين الرجل، ومحاولتها للابتعاد دائمًا عن نظره وتقطيب الجبين. ـ الإهانة والتحقير، وبخاصةً أمام الآخرين. ـ عدم مبالاتها بغيابه عنها.
6ـ عندما لا تهتم بكلماته وتلميحاته وما يقصد وما لا يقصد. ـ تصيُدها لأخطائه. ـ توقفها عن السؤال عنه ومعرفة أخباره والاهتمام به. ـ عندما تضحك بسخرية من نفسها حين تتذكر حبَّها له.
7ـ حين يداخلها الشكُّ في أنَّ إحساسها تجاهه كان شيئًا آخر غير الحبِّ.
8ـ عندما تذرف عيناها دموع الندم على كل تفاصيلها وطقوسها معه.
9 ـ شعورها بالخجل من نفسها حين تتذكر أنَّ مثله كان حبيبها.
وأخيرًا، اختتمت سارة: أنَّ المرأة إن أحبَّت رجُلاً زيَّنت له الدنيا، وإن كرِهته، كرّهت له الدنيا بأكملها.
ابوعلي٩٩٠[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ 9 ساعات
في داهيه االه لايردها الشرع احل ٤ للرجل
من باعنا بعناه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13177 ] نشر منذ 9 ساعات
مو مشكله اذا شعرت الزوجه بالملل من زوجها تطلب الطلاق وتنتهي المشكله
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1454 ] نشر منذ 9 ساعات
مع التجديد المستمر لاتنتهي الصلاحيه
ابو معتز[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 9 ساعات
مشكله المرأه. ….العقل …..
ماتعرف تتعامل معها اعرف أنها بتسويك كفته بالدجاج. ..يعني بتصليبك شرق وانت وحظك
المعشوق[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 9 ساعات
إذا انتهت صلاحية الرجل عند الزوجه يتم تجديدها بزوجة ثانيه هي خاربه خاربه خلينا نعميها ههههههه .
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 543 ] نشر منذ 9 ساعات
اللي صاحي صا حي من يومه وفعله حتى كبرهـ
والا بارد بارد من يومه وكبره
هههههههههههههـ
ابو مازن2148[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 9 ساعات
عالم فاضيه ياحبيبي الحياة وخصوصا للمتزوجه تختلف كثير عن اللي يكتب على الورق سواء الزوج اوالزوجه كل واحد منهم منشغل بأشياء اهم من خرابيطكم
كان زمان[ عدد التعليقات: 1521 ] نشر منذ 8 ساعات
بعض النقاط واقعية جداً .. خصوصاً 2 و 5 و 6
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14743 ] نشر منذ 7 ساعات
وليش ذا كله 😆
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4874 ] نشر منذ 7 ساعات
ههههه😊يعني تطشه زي المواد والمآكولات المنتهيه الصلاحيه😂😊😁دراستكم من جنبها😁 العاقله ماتفكروماتسوي كذاحتى لوما تحبه😊لا اختلفو وصعبت الحياه بينهم وماعندهم حلول لمشاكلهم كل واحد يرد لآهله ويعوضهم الله😁😊
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9478 ] نشر منذ 4 ساعات
😌😌💔
أبو الجدايل[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 4 ساعات
أي والله ﻻ أنا مجبور وﻻ هي مجبوره
الباب إلي دخلت منه تطلع منه مع السلامه والقلب
يدعي لها ومصير كل واحد بيقول ياليت
وماتعرف خيري إلين تجرب غيري
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4874 ] نشر منذ 43 دقيقة
تذكير : ” غداً #الجمعة التاسع من #محرم والسبت #عاشوراء ” وقال ﷺ: صيام #عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4344 ] نشر منذ 24 دقيقة
جـزاكِ الله كل خـــــــير خيـــــتي جنو بيه قحطانيه .💐.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19330 ] نشر منذ 22 دقيقة
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19330 ] نشر منذ 22 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه