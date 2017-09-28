⁠⁠⁠⁠⁠بلد تمتلك نساؤها 11% من كمية الذهب في العالم

نيودلهي(صدى):

كشفت دراسة أقتصادية ان نساء الهند -وتحديدًا الزوجات- يمتلكن ما يُعادل 11% من كمية الذهب في العالم ، اعلان هذا الرقم قد يُذهلك نظرًا إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة في بعض المُدن الهندية والمعيشة تحت خط الفقر بالنسبة لكثيرٍ من ساكنيها، أو على الأقل، هكذا نعتقد!ثروة الهند من الذهب تبلغ مئات المليارات ، يبلغ مقدار ثروة نساء الهند من الذهب حوالي 950 مليار دولار، ويليها الصين في المرتبة الثانية.

كما أن مجموع ما تملكه الهند من الذهب يفوق احتياطي ما تملكه ثلاث دول عُظمى هي: الولايات المتحدة الأمريكية، سويسرا، وألمانيا مجتمعة معًا!وتعتبر الهند أكبر مستهلك عالمي للذهب. حيث تحتوي معابدها على أطنان من المجوهرات والسبائك الذهبية والعملات المكدّسة على مر القرون، وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات. والكثير من هذه المجوهرت محفوظ في سراديب سرية تحت المعابد.

أما سر تعلق الهنود بالذهب فيعود إلى عدة عوامل منها العقيدة الهندوسية، حيث يعتبر مهرجان “دي والي” أحد مواسم شراء المصوغات الذهبية السنوية.

كما أن العادات القديمة في الأرياف الهندية على وجه الخصوص تعتبر المصوغات الذهبية جزء أساسي من مهر العروس، باعتبارها مصدر أمان مالي مستقبلي للعائلة.