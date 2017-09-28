أول تعليق من وزير الداخلية على قيادة المرأة للسيارة
قال وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، إن الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث قرار تاريخي ويحسب لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
وقالت وزارة الداخلية في عدة تغريدات لسمو وزير الداخلية إن “ رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث، واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.
وأضاف وزير الداخلية أن “ قيادة المرأة للسيارة سيُحوّل سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث ”.
جنوبيه[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يرحم جدك نايف لوحي ماشفنا وجهك
مندبلتن تسبده[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 5 ساعات
من قلب تعليق جنوبيه
الا على طاري التعليق ماتبين نتزوج ونجيب ورعان
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 4 ساعات
إلابأكثر الحوادث الجوال والورعاان والشنطة والمراية والعباية والنقاب حوسه أنا نفسي في العربيه الي تجرها الخيول والله نفسي فيها أفضل واامن
قوقاز[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يعز ملوك آل سعود القافلة تسير والكلاب تنبح زي العاده
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34504 ] نشر منذ 4 ساعات
صح يا اخت جنوبيه صح لسانك ,, صدقتي لاهنتي ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1454 ] نشر منذ 4 ساعات
كلام مره قووووووووووووي
علي[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 4 ساعات
انا مؤيد تسوق ياخي اذا منت واثق في اهلك لا تخليهم يسوقن ونتهي
بيصير مثل بدايه الجوال ابو كاميرا وصحون الدش حرام وتحاريم وصار في كل بيت بعدين يصير شي عادي وطبيعي
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2737 ] نشر منذ 4 ساعات
تتسارع الاحداث والخطوات وتاخذنا في اتجاهات تخالف ديننا وقيمنا ومبادئنا وعاداتنا
بدأنا الابتعاد عن نهج رسولنا الكريم تحجيم دور الهيئة كانت البدايه
ولان قيادة المراة للسياره والي ماهو موافق لاخلي زوجته تسوق المساله شخصيه
وبكره فتح دور سينما والي ماهو راضي لايودي اهله للسينما
وربما يصل بنا الحال للمراقص والي عنده غيره لايودي اهله المساله حريه شخصيه
واذا عمت المنكرات المجتمع وتفشت جاء العقاب عام يشمل الصالح والطالح
اللهم احفظ بلادنا وولاة امرنا ووفقهم لما فيه خير الاسلام والمسلمين
واصلح يارب احوالنا واحوال المسلمي
بدر الحربي[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 4 ساعات
ترا فيه فائده للرجال كمان فرصه يغير زوجته يمكن تحضر بعمود كهرب او تنقلب فيها السياره وتموت وتفتك منها وتاخذ عروسه جديده مثل دول الخليج والله احنا مساكين على وحده لين تموت وبالأخير ترثك 😍😍😍
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5623 ] نشر منذ 3 ساعات
صدقت يا طويل العمر بس نبي القانون الرادع مع الدشير لانهم يهددون بالتحرش والاغتصاب الحوادث المتعمدة الامن مسؤوليتكم والشوارع ما هي ملك الدشير ابداً نتمنى أقصى عقوبة لكل ما يحاول تعطيل الامر السامي ومن ينشر الاٍرهاب بالشارع وأنتم معروف جهدكم مع كل من يخالف الأنظمة
علي القحطاني[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 3 ساعات
حاشا لله ما انت جنوبيه . هذي قلة أدب منك .
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 447 ] نشر منذ 3 ساعات
الغيرة من شيم الرجال بعض القضايا التي نشوف لأسئلته صاحب الشان قال كنت واثق، الثقة واجبة بحدود اكثر المصائب من الثقة العمياء الله سبحانة بين لنا بأيات كثيرة حفظ المحارم ذئاب مسعورة وهم كثير والحكيم من اعتبر بغيرة ٠
الثقة اخ علي بحدود الجميع يثق ولكن لايثق بالكلاب المسعورة انا وشينفعني بسجن متحرش احفظ اهل بيتي طاعة لربي وصيانة عرضي والرجل الذي يخدم اهل بيته بنفسه ونت لاتعمل بخدمة اهلك الى بأجر من الله قال رسولنا الكريم (خيركم لأهلة وانا خيركم لأهلي ٠
الطويرقي[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 2 ساعتين
الاعتماد بعد الله وحفظه وتوفيقه لرجال دوريات الامن و911
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 447 ] نشر منذ 2 ساعتين
مندبلتن
ورعان اضنتي انك فساوي تدري معنا فساوي يعني بكرتونك اخو بدوى ولله عيب ٠
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 447 ] نشر منذ 2 ساعتين
مشاءالله عليك غيور الله يثبتك تعليقاتك تكتب لك انشاءالله حسنات الله يبعد عنك الحسد ٠
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20054 ] نشر منذ 2 ساعتين
خلقنا لنمدح🤗
الروقي[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 48 دقيقة
هي يا بتحصل تحرشات واغتصاب او اطرف ماسوره نحدكن عليها ووفاه
والا نحدكن على راعي تريله غشيم وتدخلن تحت التريله … اعدادكن مهووله جدا وصرف على الفاضي ..عاله في هالزمن لازواج والا شيء.