طرق هامة للتعامل السليم مع الزوجة الخجولة ليلة الزفاف

أماني الغامدي(صدى):

ليلة الزفاف من الليالي الهامة جدا في حياة الرجل والمرأة، لانها تكون بداية جديدة مع شريك الحياة، ولكي تمر ليلة الزفاف بسلام وبانطباع جميل يدوم للابد، على الرجل ان يعي كيف له ان يتعامل مع الزوجة، خصوصا اذا كانت خجولة .

حيث يستطيع الرجل ان يضع يده على مفاتيح التعامل السليم مع الزوجة الخجولة في ليلة الزفاف من خلال تفهمه لطبيعة الزوجة، فالخجل امر وارد الحدوث جدا في ليلة الزفاف، لذا على الزوج ان يصبر على خجل زوجته ويحترمه وأن يراعي حالتها وان يشعرها بالامان، إذ ان له دور كبير جدا في نجاح ليلة الزفاف .

كما انه يجب على الزوج ان يحتوي زوجته وأن يعطيها بعض الوقت لتعتاد على وجوده معها، وان يحسن اليها، وأن لا يستعجل اللقاء الحميم حتى لا تصاب بصدمة نفسية، خصوصا وان بعض الرجال لا يفكرون الا في اثبات رجولتهم في ليلة الزفاف غافلين عن مشاعر الزوجات ورهبتهن وخجلهن .

ومن الامور الهامة التي يجب على الرجل التمسك بها، تهيئة الجو النفسي للمرأة للوضع الجديد بعد الزواج، وعدم اشعارها بضيقه من خجلها، خصوصا وانه امر طبيعي لاي امراة في موضعها، كما على الزوج ان يحرص على ترك انطباع جيد لها عن العلاقة الزوجية بعيدا عن اقتحام خصوصيتها والعنف وما شابه.

فالانطباعات الاولى تدوم ومن اساسيات التعامل السليم مع الزوجة الخجولة في ليلة الزفاف، أن يشعر الزوج زوجته بحبه له وحرصه عليها اكثر من تفكيره في اللقاء الحميم، ويمكن للزوج ان يساعدها في التغلب على الخجل بقضاء امسية جيدة يتبادلان فيها الحوار، ويتناقشان عن حياتهما المستقبلية في جو حميم يسوده الحب والوئام والرومانسية