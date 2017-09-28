طرق هامة للتعامل السليم مع الزوجة الخجولة ليلة الزفاف
ليلة الزفاف من الليالي الهامة جدا في حياة الرجل والمرأة، لانها تكون بداية جديدة مع شريك الحياة، ولكي تمر ليلة الزفاف بسلام وبانطباع جميل يدوم للابد، على الرجل ان يعي كيف له ان يتعامل مع الزوجة، خصوصا اذا كانت خجولة .
حيث يستطيع الرجل ان يضع يده على مفاتيح التعامل السليم مع الزوجة الخجولة في ليلة الزفاف من خلال تفهمه لطبيعة الزوجة، فالخجل امر وارد الحدوث جدا في ليلة الزفاف، لذا على الزوج ان يصبر على خجل زوجته ويحترمه وأن يراعي حالتها وان يشعرها بالامان، إذ ان له دور كبير جدا في نجاح ليلة الزفاف .
كما انه يجب على الزوج ان يحتوي زوجته وأن يعطيها بعض الوقت لتعتاد على وجوده معها، وان يحسن اليها، وأن لا يستعجل اللقاء الحميم حتى لا تصاب بصدمة نفسية، خصوصا وان بعض الرجال لا يفكرون الا في اثبات رجولتهم في ليلة الزفاف غافلين عن مشاعر الزوجات ورهبتهن وخجلهن .
ومن الامور الهامة التي يجب على الرجل التمسك بها، تهيئة الجو النفسي للمرأة للوضع الجديد بعد الزواج، وعدم اشعارها بضيقه من خجلها، خصوصا وانه امر طبيعي لاي امراة في موضعها، كما على الزوج ان يحرص على ترك انطباع جيد لها عن العلاقة الزوجية بعيدا عن اقتحام خصوصيتها والعنف وما شابه.
فالانطباعات الاولى تدوم ومن اساسيات التعامل السليم مع الزوجة الخجولة في ليلة الزفاف، أن يشعر الزوج زوجته بحبه له وحرصه عليها اكثر من تفكيره في اللقاء الحميم، ويمكن للزوج ان يساعدها في التغلب على الخجل بقضاء امسية جيدة يتبادلان فيها الحوار، ويتناقشان عن حياتهما المستقبلية في جو حميم يسوده الحب والوئام والرومانسية
ابو نايف[ عدد التعليقات: 912 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعتقد في عصر الانفتاح والفضائيات والتواصل الاجتماعي نادرا ماتري فتاة خجولة جدا الا في ماندر
جميل[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 2 ساعتين
اصلا خجلها يزيد حلاها بس مو مرة يعني .
جميل[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 2 ساعتين
اما اللقاء الحميمي بعد ثلاثة ايام افضل شي .
جميل[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 1 ساعة
لب الخجل ولب الدلع ياعروسه ولب الجمال الي على غير مقياس
من بعد هاالترتيب بتصير حوسه لا راحو الضيفان ولاراحــو النــــــــاس
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1447 ] نشر منذ 54 دقيقة
الخجل وارد في ليلة الزفاف مهما كا ن الانفتاح -فلا بد من مراعاته ومسايرته مهما طالت المده ويكون بذكاء وفطنه حتى يتم امتصاص النسبه والوصول بها الى درجة الصفر -فان كان الخجل طبيعي فتطول مدة الصبر للوصول للعلاقه الحميميه وان كان الخجل مصطنع فيسهل امتصاصه والوصول للعلاقه الحميميه في نفس الليله الخلاصه (خلك مع القمر من لحظة البزوغ حتى يميل للمغيب-)وعلى الله التوفيق
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 43 دقيقة
هذاك أول ما عاد فيه عروس خجولة الله يرحم مزنه فيه الحين عريس خجول هذي الي يبيله حل
المعشوق[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 27 دقيقة
التعامل يكون برأفة وبحنيه حتى لايكون هناك نفور من قبل الزوجه مع أن الان كما قالت الأخت بنت الديرة يحدث العكس ههههههه الله يصلح حال الشباب .
جميل[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 15 دقيقة
طيب البنت ليه تبكي ليلة الدخلة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13165 ] نشر منذ 13 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
خلاص ما فيه عروس خجوله الحين هذاك زمان اول يوم يلفونها في بطانيه ويدزونها للزوج
اما بعد جلوسها في الكوشه والرقص مع الزوج قدام المعازيم ما به خجل انتهى زمن الخجل
الحين اتصور الزوج هو اللي يخجل و يتصبب عرق قدام الناس 🙂