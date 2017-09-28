محكمة مصرية تنظر دعوى إلزام نجم الاتحاد دفع مؤخر طليقته

نواف السالم(صدى):

تنظر محكمة الأسرة بزنانيرى في القاهرة، اليوم الخميس، دعوى إلزام محمود كهربا ﻻعب نادى الزمالك والمعار حاليا لنادى جدة، بدفع 50 ألف جنيه مؤخر صداق طليقته المذيعة سارة خليفة وكذلك نفقة عدة ومتعة لها .

يذكر أن المذيعة سارة خليفة تقدمت إلى مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بزنانيرى بثلاثة طلبات بشأن إلزام طليقها ” كهربا ” بدفع نفقة عدة ومتعة لها علاوة على مؤخر الصداق المبرم فى عقد الزواج والبالغ 50 ألف جنيه وبعد تغيب اللاعب عن الحضور وتعذر الصلح بين الطرفين تم إحالة الـ3 طلبات إلى المحكمة لتفصل فيها.

كما أقامت دعوى قضائية أمام محكمة اﻷسرة بزنانيرى تحمل رقم 1403 لسنة 2016 تطالب فيها إلزام زوجها اللاعب ” محمود عبد المنعم ” الشهير ” بكهربا ” ﻻعب الزمالك المعار لنادى جدة السعودى وقالت إنها تزوجت من اللاعب بموجب العقد الشرعى المؤرخ فى 15 يونيو 2016 ودخل بها وعاشرها معاشرة اﻷزواج ومنذ فترة امتنع اللاعب عن اﻹنفاق عليها رغم يسر حاله حيث إنه ﻻعب كرة قدم بنادى الزمالك والمعار حاليا فى الدورى السعودى ويعمل حاليا بأعمال أخرى.

وأضافت الزوجة فى دعواها: ” وحيث إن الطالبة قد طالبت اللاعب مرارا وتكرارا بالإنفاق عليها دون جدوى وحيث أن المادة ” 1 ” من قانون رقم 25 لسنة 1920 ينص على أن النفقة تجب للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها عليه ولو حكما حتى ولو كان ميسور الحال وقد لجأت الزوجة إلى تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات اﻷسرية رقم 1324 لسنة 2016 إلا أنه لم يتم تسوية الموقف ” . فأقامت دعواها بغية القضاء لها بطلبات، وإلزام اللاعب بفرض نفقة زوجية منذ تاريخ الزواج وحتى تاريخ الطلاق “.