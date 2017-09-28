تصريح رئيس الهلال الامير نواف بن سعد بعد الفوز على بيروزي

الخميس 28
سبتمبر
مبروك يا شيخ يا امير السنافر
نتمنى حذف التعليق متطفل علف وتحياتي للسنافر
علق
الحقيقه كل تعليقاتي ليست موجهه لأي مشجع في الهلال فقط استثني منهم المتعصبين والمرضى الذين يسبون الانديه الاخرى مثل طحالب وتكارين وفقراويه انا استهدف هذه الفئه فقط ونحترم المحترمين الذين يبذوا التعصب فأتمنى منكم اخذ كل تعلقاتي انها موجهه فقط للمتعصبين وليست تعميما على جميع السنافر فقط فئه معينه نتمنى أن تكون تعليقاتنا أكثر ايجابيه ههههه احبكم يا سنافر
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مرسيدس[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 33 دقيقة
مبروك يا شيخ يا امير السنافر
مرسيدس[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 28 دقيقة
نتمنى حذف التعليق متطفل علف وتحياتي للسنافر
مرسيدس[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 27 دقيقة
علق
مرسيدس[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 8 دقائق
الحقيقه كل تعليقاتي ليست موجهه لأي مشجع في الهلال فقط استثني منهم المتعصبين والمرضى الذين يسبون الانديه الاخرى مثل طحالب وتكارين وفقراويه انا استهدف هذه الفئه فقط ونحترم المحترمين الذين يبذوا التعصب فأتمنى منكم اخذ كل تعلقاتي انها موجهه فقط للمتعصبين وليست تعميما على جميع السنافر فقط فئه معينه نتمنى أن تكون تعليقاتنا أكثر ايجابيه ههههه احبكم يا سنافر