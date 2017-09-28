  • الخميس 28

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. صدى سبورت
  3. تصريح رئيس الهلال الامير نواف بن سعد بعد الفوز على بيروزي

تصريح رئيس الهلال الامير نواف بن سعد بعد الفوز على بيروزي




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 33 دقيقة

مبروك يا شيخ يا امير السنافر

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 28 دقيقة

نتمنى حذف التعليق متطفل علف وتحياتي للسنافر

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 27 دقيقة

علق

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 8 دقائق

الحقيقه كل تعليقاتي ليست موجهه لأي مشجع في الهلال فقط استثني منهم المتعصبين والمرضى الذين يسبون الانديه الاخرى مثل طحالب وتكارين وفقراويه انا استهدف هذه الفئه فقط ونحترم المحترمين الذين يبذوا التعصب فأتمنى منكم اخذ كل تعلقاتي انها موجهه فقط للمتعصبين وليست تعميما على جميع السنافر فقط فئه معينه نتمنى أن تكون تعليقاتنا أكثر ايجابيه ههههه احبكم يا سنافر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *