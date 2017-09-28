بالفيديو.. شاب يتحرش بفتاة تقود سيارة في حفر الباطن

خالد الضبيبي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام شاب بمضايقة فتاة تقود السيارة برفقة رفيقاتها في ممشى الشمال بحفر الباطن، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بالسماح باستخراج رخصة قيادة للسيدات.

وأوضح متداولو الفيديو، أن الواقعة حدث مساء أمس الأربعاء، زاعمين بأن الشباب قاموا بالتحرش بهن أثناء تواجدهن في ممشى الشمال، كما أظهر الفيديو إحداهن أثناء تدخين سيجارة وبدا عليها الخوف الشديد عند اقتراب الشاب منها.