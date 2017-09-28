استقدام مدربات من دول عربية لتعليم المرأة قيادة السيارة
كشف رئيس اللجنة الوطنية لتعليم قيادة السيارات الدكتور مخفور آل بشر، عن انعقاد اجتماع خلال أيام بين اللجنة والإدارة العامة للمرور لمناقشة آلية تعليم المرأة قيادة السيارة، وسيتم خلاله تقديم عدد من المقترحات من بينها استقدام مدربات من دول عربية.
وأوضح آل بشر، أنه يوجد 65 مدرسة تعليم قيادة في المملكة يتوقع أن تشهد إقبالا كبيرا من السيدات لتعلم القيادة والحصول على رخصة، مشيرا إلى أنه سيكون في كل مدرسة نحو 4 مدربات وتوفير مدربات أخريات وقت الحاجة، وفقا لصحيفة الوطن.
وأكد آل بشر أن المقترحات التي ستقدم خلال الاجتماع مع المرور تتضمن أن يكون التدريب على فترات بمقر المدارس الحالية، عن طريق مدربات لهن خبرتهن في مجال قيادة السيارات تستقدمن من دول عربية مثل مصر والأردن والسودان، مشيرا إلى أن من بين المقترحات أن يكون التدريب في بداية الأمر عن طريق حضور ولي الأمر وفق المعايير المحددة للمرور، وأن يتم التدريب بسيارته الخاصة في ميدان المدرسة، حتى يتم وضع التنظيم النهائي، بالإضافة إلى تخصيص وقت لتدريب السيدات فقط بالمدرسة.
وأكد أن المتقدمات للتدريب سيسمح لهن بالحصول على رخصة قيادة للسيارات الصغيرة الخاصة فقط في بادئ الأمر، وليست الثقيلة أو العادية رغم أن القرار لا يمنع ذلك، مضيفاً أن اللجنة ستستفسر عن إمكانية السماح للسيدات اللاتي يحملن رخص قيادة من دول خليجية بالقيادة؛ حيث لم تحدد لائحة تنفيذية بذلك حتى الآن.
منصور سلطان مجرشي[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 1 ساعة
كثير السعوديات اللي عندهم رخص من برى…. ليش الأستقدام؟؟؟
متعودين على الأجانب مالت عليكم.
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1184 ] نشر منذ 49 دقيقة
اللهم اكفنا شر الفتن وشر ما قد يخلقه هذا القرار من مشاكل لاقدر الله
نحن طوع لولاة الامر في السراء والضراء وقد يعلمون اكثر منا ولكن ؟؟؟؛؛
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2731 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله يصلح الحال والاحوال
عبدالله[ عدد التعليقات: 457 ] نشر منذ 36 دقيقة
حتى احنا نبغى مدربات سواقه.. من روسيا…الوزن لا يتعدى ال ٧٠ كم والطول لا يقل عن ١٦٥ سم. ولا يزيد العمر عن ٣٥ سنه.
ثاني شي، الرجال الان ممكن يجيب سواقه بدل سواق…يا عيـــــــــــني
غادة علي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 34 دقيقة
ابشروا بالشر
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 604 ] نشر منذ 26 دقيقة
الربع شادين حيلهم حامي حامي ياليت كل القرارات تنفذ بهذه ا لروح والتفاني والمصداقيه والاخلاص بارك الله فيكم وسدد خطاكم نبغى مدربات من السودان متقنات وبالهم طويل ومخلصات في عملهم
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 532 ] نشر منذ 13 دقيقة
هذي السيدة شفتها في التويتر شادة الحيل حيل والله
حاطه اشارة بيدها دوم
اوكي شكلها متصدرهـ ههههههههههههه
والعالمية صعبة قوية
كان زمان[ عدد التعليقات: 1509 ] نشر منذ 4 دقائق
الوضع … (( ادعس وبأقصى قوة .. ))
وأفهم يافهيم …….