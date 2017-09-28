استقدام مدربات من دول عربية لتعليم المرأة قيادة السيارة

طلال الغامدي(صدى):

كشف رئيس اللجنة الوطنية لتعليم قيادة السيارات الدكتور مخفور آل بشر، عن انعقاد اجتماع خلال أيام بين اللجنة والإدارة العامة للمرور لمناقشة آلية تعليم المرأة قيادة السيارة، وسيتم خلاله تقديم عدد من المقترحات من بينها استقدام مدربات من دول عربية.

وأوضح آل بشر، أنه يوجد 65 مدرسة تعليم قيادة في المملكة يتوقع أن تشهد إقبالا كبيرا من السيدات لتعلم القيادة والحصول على رخصة، مشيرا إلى أنه سيكون في كل مدرسة نحو 4 مدربات وتوفير مدربات أخريات وقت الحاجة، وفقا لصحيفة الوطن.

وأكد آل بشر أن المقترحات التي ستقدم خلال الاجتماع مع المرور تتضمن أن يكون التدريب على فترات بمقر المدارس الحالية، عن طريق مدربات لهن خبرتهن في مجال قيادة السيارات تستقدمن من دول عربية مثل مصر والأردن والسودان، مشيرا إلى أن من بين المقترحات أن يكون التدريب في بداية الأمر عن طريق حضور ولي الأمر وفق المعايير المحددة للمرور، وأن يتم التدريب بسيارته الخاصة في ميدان المدرسة، حتى يتم وضع التنظيم النهائي، بالإضافة إلى تخصيص وقت لتدريب السيدات فقط بالمدرسة.

وأكد أن المتقدمات للتدريب سيسمح لهن بالحصول على رخصة قيادة للسيارات الصغيرة الخاصة فقط في بادئ الأمر، وليست الثقيلة أو العادية رغم أن القرار لا يمنع ذلك، مضيفاً أن اللجنة ستستفسر عن إمكانية السماح للسيدات اللاتي يحملن رخص قيادة من دول خليجية بالقيادة؛ حيث لم تحدد لائحة تنفيذية بذلك حتى الآن.