بالفيديو.. لحظة انفجار لغم في جندي أثناء تفكيكه بالحد الجنوبي

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة انفجار لغم في أحد الجنود بالحد الجنوبي، وذلك أثناء قيامه بتفكيك ألغام زرعها متسللون حوثيون.

وأظهر الفيديو، الجندي علي عمر العتودي من كتيبة المهندسين، وهو يقوم بتفكيك ألغام زرعتها ميليشيا الحوثي، ونجح في تفكيك أحدها وبعد قيامه بتفكيك آخر قام برفعه من الأرض ليفاجأ بوجود آخر تحته انفجر فيه قبل أن يبتعد عنه.

وأصيب الجندي العتودي بعد انفجار اللغم وأظهرت صورة له وهو منوم في المستشفى، فيما لم يتعرض أي ممن كانوا حوله للأذى بعد تمكنهم من الابتعاد قبل انفجار اللغم.