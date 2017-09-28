بالفيديو.. لحظة انفجار لغم في جندي أثناء تفكيكه بالحد الجنوبي
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة انفجار لغم في أحد الجنود بالحد الجنوبي، وذلك أثناء قيامه بتفكيك ألغام زرعها متسللون حوثيون.
وأظهر الفيديو، الجندي علي عمر العتودي من كتيبة المهندسين، وهو يقوم بتفكيك ألغام زرعتها ميليشيا الحوثي، ونجح في تفكيك أحدها وبعد قيامه بتفكيك آخر قام برفعه من الأرض ليفاجأ بوجود آخر تحته انفجر فيه قبل أن يبتعد عنه.
وأصيب الجندي العتودي بعد انفجار اللغم وأظهرت صورة له وهو منوم في المستشفى، فيما لم يتعرض أي ممن كانوا حوله للأذى بعد تمكنهم من الابتعاد قبل انفجار اللغم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20037 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يشفيه
انا آشهد انه بطل
قد يتسائل بعضكم شلون لغم فوق لغم.لأنه معروف اللغم مجرد ماتحط رجله فوقه او شي ثاني ثقيل ينضغط وتصير انت في خطر حقيقي
نادر من يسلم منه إذا وجد خبير قوي فاالآلغام واستطاع تفكيكه
لأنك مجرد ماترفع رجلك شعره وحده بس
ينفجر
فاالحوثه عليهم من الله مايستحقون زارعين الألغام دبل وهذي حركه لعينه لآول مره اسمع بها
الله يحفظ المملكة من كل شر
ويحفظ هاالشجعان البواسل جنودنا ف الحد الجنوبي
ويعجل بشفاء علي العتودي وجميع المصابين.
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 809 ] نشر منذ 6 ساعات
لاباس عليك طهور ان شاء الله
KSA SaUdI[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 6 ساعات
شوف خباثت الحوثي الوصخ لغم فوق لغم
لو يتم ازالتها بكاسحته الالغام اشوف افضل
او يتم ربط الاسراء الحوثيين ويمشون فوق الارض الى فيها الغام 🙂 بدل الحمير لان الحمار اشرف
وافضل من الحوثي 🙂
all[ عدد التعليقات: 3457 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يشفيه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1052 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يشفيك يابطل
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2218 ] نشر منذ 5 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يشفيه ويعافيه
جميل[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يشفيك وتقوم بالسلامة
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2734 ] نشر منذ 5 ساعات
اللهم اشفه شفاءا عاجلا غير آجل شفاءا لايغادر سقما
المعشوق[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34489 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يشفيه ويعافيه منما اصابه , وينصر الجنود المرابطين ,, آمين ,,
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1084 ] نشر منذ 45 دقيقة
حسبنا الله عليهم اذناب ايران
الله ينتقم منهم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13165 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامه
المفروض يكون فيه طريقه يتم بها تفجير هذه الالغام وهي مكانها لضمان سلامة الجنود
سلطااان[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 29 دقيقة
اجر وعافية يابطل
محمدالعتيبي[ عدد التعليقات: 402 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يشفيه ويعافيه
وينصر جنودنا البواسل
على الحوثيين اذناب ايران