التجارة تكشف حقيقة تحديد ضمان بطاريات السيارات بعامين

طلال الغامدي(صدى):

كشفت وزارة التجارة والاستثمار، أمس الأربعاء، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل بأن ضمان بطاريات السيارات يكون لمدة سنتين، موضحة أنها قطعة استهلاكية قد يكون ضمانها أقل من ذلك.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: ” المعلومة الواردة في المقطع غير صحيحة، البطارية لا تنطبق عليها المادة التي حددت الضمان بسنتين.. هي قطعة استهلاكية قد يكون ضمانها أقل من سنتين “.