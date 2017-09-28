التجارة تكشف حقيقة تحديد ضمان بطاريات السيارات بعامين
كشفت وزارة التجارة والاستثمار، أمس الأربعاء، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل بأن ضمان بطاريات السيارات يكون لمدة سنتين، موضحة أنها قطعة استهلاكية قد يكون ضمانها أقل من ذلك.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: ” المعلومة الواردة في المقطع غير صحيحة، البطارية لا تنطبق عليها المادة التي حددت الضمان بسنتين.. هي قطعة استهلاكية قد يكون ضمانها أقل من سنتين “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20033 ] نشر منذ 43 دقيقة
آنتشر هاالمقطع وصارت شوية مشاكل مع بعض الزباين واصحاب محلات البطاربات
والبطارية لاينطبق عليها المادةالي حددت الضمان بسنتين🤔
طيب وضحو السبب الي خلا نظام السنتين ماينطبق عليها
علشان الناس تعرف
عمومآ بطاريات السيارات خاصة الي تكون داخل الكبوت
تكون عرضه للتلف السريع
بسبب الأجواء والحرارة الي لها دور في آنصهار المعدن من الداخل
تلاحظ بطارية السيارات الي ف المناطق البارده تعيش فترة اطول
بينما الي ف المناطق الحاره احيانآ ماتكمل سنة
وبحكم إن السيارة كثيرة التنقل بين المناطق
ومره جو حار ومره بارد
فإن ضمان السنتين مهو من ضمن الشروط للبطاريات
طبعآ البطارية لاتعتبر تالفه الا إذا اتلف مابداخلها
معادن تتفتت او تنصهر
لكن بعضهاىتكون سليمة من الداخل فقط افتح الغطاء العلوي كامل
في طريقة يهله لفتحه
وقم بأعادة تعبئتها بماء الأسيد واشحنها ف الجهاز نص ساعة وتشتغل معك.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20033 ] نشر منذ 25 دقيقة
طبعآ البطارية لها دور كبير في قومة سيارتك
فحاول تاخذ لها مقاسها المناسب
حن ف المملكة اغلب استخدامنا سيارات صغيرة
(سيدان)
طبعآ هذي الهونداي والكورلا وووو
بطارية حجم40تشغلها لكنها تتعب عليك بعض ادوات السيارة
واولها السلف والدينمو
ولو تسوي لشخص متعطل اشتراك يمكن تخرب عليك
كثبر يشترونها بحكم انها اصغر وارخص وهذا خطاء
انت كذا تضر اكثر مما تصلح خذ مقاس60
الفارق40ريال
مع الرجيع
وريح راسك
حتى مع التشغيل بتلاحظ مكينةسيارتك قومتها قويه
بعكس حجم40قومة المكينةضعيفة ومتعبه
غبر صوت الي يشبهه الألتماس تلاحظة لاشغلت الراديو
فيه اصوات مشوشه بطقطقه خفيفة
فنصيحة خذ الأنسب والبطاريات الكورية
انسب شي
طبعآ نزلت اسعارها كلها حتى الكفرات
الى الربع تقريبآ
الي كانت ب200ريال صارت ب150تنقص عشره او تزيد
وهكذا
وشكرا