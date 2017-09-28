جامعة الإمام تعدل مواعيد اليوم الدراسي لطلاب البرامج التحضيرية

حمود العنزي(صدى):

عدلت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، أمس الأربعاء، مواعيد بدء اليوم الدراسي لطلاب وطالبات البرامج التحضيرية.

وأعلنت الجامعة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر “، أنه نظراً لما يشهده محيط الجامعة من ازدحام شديد واختناقات مرورية خلال فترة الدوام الرسمي، وإسهاماً في حل هذه المشكلة، قررت عمادة البرامج التحضيرية لجميع طلابها وطالباتها في جميع المسارات، ليبدأ اليوم الدراسي الساعة الثالثة والنصف عصرا.

وأوضحت الجامعة أن التوقيت الجديد سيطبق من يوم الأحد 11 محرم 1439، موضحة أن القرار جاء بناءً على توصيات اللجنة المشكلة من وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة، بخصوص انصراف وحضور الطالبات، وموافقة مدير الجامعة.