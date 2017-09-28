أمريكا تحذر من خطر تحول “داعش” إلى حركة سرية

واشنطن(صدى):

حذر مدير المركز القومي الأمريكي لمكافحة الإرهاب، من أن الهزائم التي مني بها تنظيم داعش في العراق وسوريا لم تحد من التهديد العالمي الذي تشكله المجموعة المتطرفة.

وقال نيك راسموسن أمام لجنة الأمن الداخلي التابعة لمجلس الشيوخ إنه يتوقع أن يتحول تنظيم داعش بعد خسارته مواقعه على الأرض في ساحات القتال إلى حركة سرية ستستمر في شن اعتداءات حول العالم وأن يكون أيضا مصدر إلهام.

وأكد أن ” لا رابط مباشرا في الواقع بين وضع تنظيم داعش في ساحة المعركة في العراق وسوريا وقدرة المجموعة على أن تكون مصدر إلهام لاعتداءات في الخارج “.

وأضاف راسموسن، الذي يدير المركز القومي لمكافحة الإرهاب منذ العام 2014، أن ” قدرة تنظيم داعش على الوصول عالميا بقيت في معظمها على حالها “.