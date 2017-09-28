بالفيديو.. طالب يلقي خطابا مؤثرا لوالده شهيد الواجب أمام زملائه

طلال الغامدي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة مؤثرة لطالب بالمرحلة الابتدائية، وهو يلقي خطابا أمام زملائه موجهه لأبيه الذي استشهد في الحد الجنوبي.

وقال الطالب في كلمته التي وجهها لوالده: ” بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبي رحلت وأنا في مقتبل العمر، ولكن حين تكون المنية من أجل الوطن ترتفع الهامات ويزداد الفخر، شرف لي أن أحمل اسمك ووسام يزين صدري وجعلك الله طيراً تطير في جناته وجمعني بك في الفردوس الأعلى، رحم الله أبي وكل شهداء بلادي، وكل عام وأنت يا وطني بخير رافعاً راية الإسلام “.

ولم يتمالك الطالب نفسه وذرفت دموعه حزنا على والده؛ وتلقى التحية من زملائه قبل أن يواسيه المعلمون.