بالفيديو.. منسوبات ابتدائية حفر الباطن يخمدن حريقا قبل وصول الدفاع المدني

خالد الضبيبي(صدى):

نجحت منسوبات الابتدائية الأولى بالذيبية في محافظة حفر الباطن، في إخماد حريق اندلع بسبب ماس كهربائي في أجهزة التكييف، قبل وصول فرق الدفاع المدني، حيث أنقذن المدرسة من كارثة محققة.

وكان حريق قد اندلع صباح أمس الأربعاء في الابتدائية الأُولَى بالذيبية، حيث لاحظ أحد المواطنين خارج المدرسة اندلاع دخان من سطح المبنى، فأبلغ حارس المدرسة، وتمكن المنسوبات من الطاقم الإداري والتعليمي من إخلاء الطالبات إلى خارج فناء المدرسة وقفل عداد الكهرباء حرصا على سلامتهن والصعود إلى سطح المبنى وإطفاء الحريق.