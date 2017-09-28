” موبايلي ” تعلن أسعار وموعد طرح هاتفي ” آيفون 8 ” في الأسواق

علي القحطاني(صدى):

كشفت شركة اتحاد اتصالات ” موبايلي “، أسعار وموعد طرح الجهازين الجديدين ” آيفون 8 ” و” آيفون 8 بلس ” في فروع الشركة الرئيسة بالمملكة.

وأوضحت الشركة أن الجهازين سيتوفران أمام العملاء ابتداء من الساعات الأولى من فجر يوم السبت المقبل، مشيرة إلى إمكانية المشتركين الحجز المسبق للأجهزة عبر موقع موبايلي الرسمي، داعيةً المهتمين إلى زيارة موقعها لمعرفة كل التفاصيل الخاصة بالجهازين وأسعارهما والمعلومات التي تشغلهم بشأن العروض الجديدة.

وأعلنت الشركة عن أسعار ” آيفون 8 “، حيث تبدأ من 2999 ريالاً وحتى 3599 ريالاً حسب المواصفات، كما تتراوح أسعار جهاز ” آيفون 8 بلس ” بين 3399 ريالاً و3999 ريالاً.

ويأتي تصمیم الھاتفین الجديدين المقاومین للماء، بتصمیم زجاجي في كلا الجانبین الأمامي والخلفي مدعم من الجانبین بالألمونيوم، وبألوان الفضي والرمادي والذھبي، وستكون شاشة جھاز آيفون 8 بقیاس 4.7 بوصة أما في آيفون 8 بلس فیبلغ قیاس الشاشة 5.5 بوصة، بمعالج سداسي النواة يحمل اسم Bionic A11.