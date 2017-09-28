الجزائر تفرض ضريبة على الثروة

الجزائر(صدى):

قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، إن من المقرر فرض ضريبة على الثروة في العام القادم في إطار تدابير تهدف إلى تأمين مصادر جديدة للتمويل بعد انخفاض حاد في إيرادات الطاقة.

وأوضح أويحيى أن تطبيق الضريبة على الثروة اعتبارا من أوائل 2018 سيؤثر على نحو 10% من سكان البلاد البالغ عددهم 41 مليون نسمة.

وأبلغ البرلمان ” 90 % من الجزائريين غير معنيين بهذه الضريبة “.

وتضررت المالية العامة للدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشدة من هبوط إيرادات النفط والغاز بأكثر من 50 %، وتشكل صادرات النفط والغاز 60 % من الإيرادات في موازنة الدولة و95 % من إجمالي الصادرات.